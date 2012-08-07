Türk iş adamlarına Hollanda vizesi için müjde

Hollanda'ya gitmek isteyen Türk iş adamlarından artık vize yerine sadece mesleki bildirim talep edilecek.

Önümüzdeki günlerde Başkonsolosluk tarafından resmi bir duyuru hazırlanacak olan konuda Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Onno Kervers, “Bu konuda son derece ciddiyiz. İlişkilerin artırılması için bu yolda adım atılması gerektiğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

Kervers sözlerine “Türkiye son 10 yıl zarfında çok hızlı bir şekilde gelişti, giderek daha fazla Hollandalı şirket Türkiye'de iş yapmak için geliyor. Türkiye bir yandan modernleşirken, öte yandan ekonomisini güçlendirerek bölgesel bir oyuncu haline geldi. Bu durum doğal olarak Hollandalı iş adamlarının Türkiye'ye olan ilgisini artırdı. İstanbul'a baktığımızda Türkiye'nin gelişmişliğini görebiliyoruz” şeklinde devam etti.



Türk İşadamlarını çok iyi anlıyorum



Hollanda'nın, Türk iş adamlarına karşı katı bir şekilde vize uygulayan birçok ülkeden farklı olarak, iş adamlarının, servis sektöründe çalışanların ülkeye ziyaretlerinde vizeyi tamamen kaldırmaya hazırlanmasıyla ilgili de Kervers, “Türk iş adamlarını çok iyi anlıyorum. Vize konusu iş adamları tarafından engel olarak görülüyor. Bu görevde bulunduğum 4 yıl boyunca, Türk iş adamlarına kolayca vize verilmesi için çalıştım. Talep edilen evrak sayısını azaltırken, vize için öngörülen süreyi kısalttık” diye konuştu.

2008 yılında 16 bin Türk vatandaşına vize verdiklerini, bu yıl ise sayının 30 bine ulaşmasını öngördüklerini belirten Kervers, “Hollanda'ya vize için başvuran Türk iş adamlarının ilk başvuruları sonrasında, 5 yıla kadar varan sürede çok girişli vize verdik. Bu konuda son derece ciddiyiz. İlişkilerin artırılması için bu yolda adım atılması gerektiğinin farkındayız” şeklinde konuştu.

Türk iş adamlarına vize uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Kervers, Hollanda'nın en üst yasama organının, Avrupa mahkeme kararlarına referans vererek hizmet sunan kişilerin vizeye ihtiyaç duymadan seyahat edebilecekleri yönünde yakın zamanda karar aldığını, bu sayede hizmet sektöründe çalışan, Hollanda'ya belli bir hizmeti sunan, örneğin lojistik sektöründe çalışan bir kişinin vizeye ihtiyacı olmayacağını bildirdi.



Son hazırlıkları yapıyoruz



Onno Kervers, Türk iş adamlarına vizesiz uygulamanın başlatılması için son hazırlıkları yaptıklarının altını çizerek, “Umuyorum ki önümüzdeki günlerde bir bildiri ile kamuoyuna yeni uygulamanın detaylarını açıklayacağız” dedi.

Bu uygulama ile Türk iş adamlarından vize yerine sadece mesleki bildirim talep edileceğini belirten Kervers, “Bu konuda son derece ciddiyiz. İlişkilerin artırılması için bu yolda adım atılması gerektiğinin farkındayız” değerlendirmesini yaptı.

Vize uygulaması kısmi olarak kalksa da Türk iş adamlarının ve hizmet sağlayıcı işlerde çalışan vatandaşların ilk başvurularına az sayıda evrakla meslekleri ile ilgili bildirim yapmalarının gerekli olduğunu ifade eden Kervers, “Bu, bütün iş seyahatleri için vizenin kalktığı anlamına gelmemeli. Tabii ki belli şartların yerine getirilmesi gerekiyor” yorumunu yaptı.