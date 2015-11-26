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Rusya'da gözaltına alınan Türk iş adamları: 14 saattir aç susuz tutuluyoruz!

İş adamları 10 gün sonra sınır dışı edilecek

26 Kasım 2015 16:39

Rusya'nın Krasnodar şehrinde bir fuara vize almadan turist olarak gelen 60 kişilik bir gruptan 14 iş adamının gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltında bir gün geçirip bugün mahkemeye çıkarılan iş adamları en son gelen bilgiye göre Soçi'ye gönderilecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Rusya, Türkiye'ye yaptırım uygulamayacağını açıklarken, Rusya'da iş görüşmeleri ve fuara katılmaya giden bir grup iş adamının gözaltına alındığı öğrenildi.

CNN Türk’te Nevşin Mengü’ye konuşa gözaltındaki iş adamı Cemil Özdemir, “Dün sabah 05.30’da Moskova’ya geldik. Pasaport kuyruğunda geçemeyeceğimizi söylediler. Birkaç tane çalışma izni olan arkadaş giriş yaptı, geri kalan herkes 5-5 buçuk saatten sona tecrit alanına getirildi. ‘Bizi ülkemize gönderin’ dememize rağmen bizi tehdit ettiler, tahrik edici söylemler ve küfürlerde bulundular” dedi.

Pasaportlarına el konduğunu söyleyen Özdemir, "Kapı kilitli, sadece WC sırasında polis geliyor. Yiyecek, içecek, su verilmemiş durumda, 14 saattir burada tutuluyoruz” diye konuştu.

İş adamlarından bir grup daha önce Krasnodar Yugagro tarım fuarına katılan 22 Türk firmasından toplam 60 Türk, turist olarak fuara katılmak sebebiyle göçmen bürosunca gözaltına alındılar. Bir gün nezarette bekletilen iş adamlarından bir grup bu sabah mahkemeye çıkarıldı. Türk Büyükelçiliği'ne ulaşamadıklarını belirten iş adamları hakkında Soçi'de bir toplama kampına gönderilme ve 10 gün sonra sınır dışı kararı çıkarıldı.

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