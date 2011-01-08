-TÜRK İŞ ADAMLARI KUVEYT VE KATAR'I FETHEDECEK ANKARA (A.A) - 08.01.2011 - Türk iş adamları Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) organizasyonuyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar'a gerçekleştireceği resmi ziyaretinde, iş forumları ve ikili görüşmelerle iş imkanları arayacak. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın makamından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan'ın iki ülkeye gerçekleştireceği resmi ziyaret ile eş zamanlı olarak, bu ülkelere ticaret ve müteahhitlik heyeti programı da gerçekleştirilecek. Program, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımıyla, DTM koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek ve yarın başlayacak, 12 Ocak'ta sona erecek. Kuveyt ve Katar'da Türkiye'nin pazar payının artırılması ve bölgeye yönelik yeni ihracat ve müteahhitlik imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyette bulunan 400'den fazla iş adamı, iki ayrı uçakla bu ülkelere gidecek. Ticaret heyeti programına, Kuveyt ve Katar'dan katılacak Türk iş adamlarıyla birlikte iş adamlarının sayısının 500'e ulaşması bekleniyor. Heyette, inşaat malzemeleri, gıda, otomotiv ve yan sanayi, kimyasallar, mobilya, mücevherat, tekstil ve konfeksiyon, ev tekstili, ilaçlar ve tıbbi cihazlar, makine ve ekipmanları ile müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar bulunuyor. İki ülkeye yapılacak ziyarete, iş adamlarının yanı sıra, özel sektör çatı kuruluşlarının başkanları ve üst düzey yöneticileriyle, temsilcileri de katılacak. Program kapsamında, 11 Ocak'ta Kuveyt'te, 12 Ocak'ta da Katar'da iş forumları yapılacak, Türk ve Kuveyt-Katarlı girişimciler arasında, iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Bakan Çağlayan, Kuveyt ve Katar Ticaret Bakanları ve bu ülkelerin yatırım idaresi başkanları ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere dair görüşmelerde bulunacak. Çağlayan, Kuveyt ve Katar'da yerleşik Türk iş adamlarıyla da temaslar gerçekleştirecek.