Türk-İş: Açlık sınırı 870 lira

T24 -

Konfederasyondan yapılan açıklamada, 12 Haziranda yapılacak genel seçimlerde, aileleriyle birlikte önemli bir oy potansiyeline sahip olan yoksulların durumunun ön plana çıktığına işaret edilerek, devletin hesaplamalarında bile ülke nüfusunun yaklaşık beşte birini oluşturan yoksulların yaşama koşullarının seçim döneminde hatırlandığı, durumlarının iyileştirilmesi için vaatler sıralandığı belirtildi.Türkiye'de uygulanmakta olan ekonomik politikaların olumlu bir sonucunun enflasyondaki gerileme süreci olduğu ifade edilen açıklamada, gıda fiyatlarındaki düşüşün etkisinin genel tüketici fiyatlarına yansıdığı kaydedildi.Tüketici fiyatları endeksi ile endekste önemli bir ağırlığı bulunan gıda fiyatları endeksinin Mart 2011'de yüzde 4'ün altında gerçekleştiği belirtilen açıklamada, Türk-İş gıda endeksinin ise Nisan 2011'de son 12 ay itibariyle yüzde 2,04 olarak hesaplandı.Enflasyondaki gerilemenin yoksulların geçim koşullarına olumlu etkisi bulunduğu vurgulanan açıklamada, ancak elde edilen gelir ile ''insan onuruna yaraşır yaşam'' için gerekli gelir arasındaki farkın, enflasyon hiç artmasa bile yetersiz gelir elde edenler açısından yoksulluğun süreceği değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının 2011 Nisan ayı sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 869,87 lira, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarının (yoksulluk sınırı) ise 2 bin 833,4 lira olduğu bildirildi.

İnsan onuruna yaraşır bir geçim düzeyi sağlayabilmek için dört kişilik ailenin yapması gereken aylık harcama tutarının geçen aya göre neredeyse aynı kalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yapılması gereken toplam harcama tutarı artışının 57 liraya ulaştığı ifade edilen açıklamada, Nisan 2011 itibariyle Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin ''gıda için'' yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 0,08 gerilediği, yılın ilk dört ayı itibariyle yüzde 0,24, yıllık ortalama yüzde 8,85 olarak hesaplandığı kaydedildi.









