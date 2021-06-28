Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 864, yoksulluk sınırı 9 bin 331 TL'ye yükseldi

Türk-İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’na göre yılın ilk altı ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 10,61 olurken, gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 17,84 oldu. Araştırmada; açlık sınırı 2 bin 864, yoksulluk sınırı ise 9 bin 331 TL olarak belirlendi.

Türk-İş tarafından her ay hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Haziran 2021 raporu yayımlandı. Türk-İş'in çalışmasına göre yılın ilk altı ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 10,61 olurken, gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 17,84, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 18,08 olarak hesaplandı. Çalışmaya göre; dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,22 oranında artış gösterdi.

Araştırmada, yılın ilk altı ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 10,61 olurken, gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 17,84, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 18,08 olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3 bin 473 TL

Araştırmada dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 864 TL 82 kuruş olarak hesaplandı. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 9 bin 331 TL 67 kuruş oldu. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3 bin 473 TL 37 kuruş olarak belirlendi.

Türk-İş ile TÜİK tarafından hesaplanan gıda fiyatları endeksindeki değişimlerin yer aldığı araştırmada mevsim şartlarına rağmen gıda fiyatlarındaki artış eğiliminin devam ettiğine işaret edildi. Gıda fiyatlarında mevsim şartlarının beklenen etkisinin görülmediği ve yaş sebze-meyve fiyatlarında artışın sürdüğü aktarıldı. Geçen ay kilogramı ortalama 7,74 TL olan taze sebze-meyve fiyatı bu ay 7,90 TL olarak hesaplandı. Rapora göre ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay yine 7,21 TL’de kaldı. Ortalama kilogram meyve fiyatı ise bu ay 8,54 TL olarak hesaplandı. Geçen ay yayımlanan raporda ortalama kilogram meyve fiyatı 8,50 TL idi.

Temel gıdada fiyat artışı, devam etti

Türk-İş hesaplamasına temel alınan gıda ürünlerinin, doğrudan piyasadan derlenen fiyatlarında Haziran 2021 itibariyle gözlenen değişim -harcama grupları itibariyle şu şekilde oldu:

“Süt, yoğurt, peynir grubunda bu ay yine önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Sütte beklenen fiyat artışı -şimdilik- gerçekleşmedi. Kutuda satılan beyaz peynirde gramaj 700 grama kadar düştü. Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta et yine zamlandı, Kurban Bayramı öncesi kuşbaşı kilogram fiyatı 3 ve kıyma kilogram fiyatı 2 lira artış gösterdi. Tavuk fiyatı genelde aynı kaldı. Balık sezonunun sona ermesiyle birçok balıkçı satış yapmazken, açık olanlarda kültür balıkları ağırlıklı oldu. Sakatat (ciğer, yürek, böbrek) ürünlerinin fiyatı bu ay da değişmedi. Yumurta fiyatı artış gösterdi. Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) bazı marketlerde farklı ürün markalarıyla raflarda yerini aldı ve ortalamada fiyat artışı görüldü." (ANKA)