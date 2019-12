Türk-İş, 1 Mayıs için Taksim'de ısrarlı

Türk-İş: İstanbul Taksim Meydanı'nın kutlamalara açılmasını, yasaksız bir Türkiye için ve bir travmanın geride bırakılması açısından gerekli görmekteyiz





Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, 1 Mayıs kutlamalarında Taksim’de ısrarlı olduklarını belirterek, Türk-İş İstanbul Bölge Temsilcili aracılığıyla İstanbul Valiliği’ne Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarında Türk-İş’e açılması için başvuruda bulunduklarını söyledi.



Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu 1 Mayıs ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun, 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilmesinde ısrar ettiğini ve yasaksız bir biçimde bayram havasında kutlanması gerektiğine inandığını belirterek, “Başkanlar Kurulu, İstanbul Taksim Meydanı’nın kutlamalara açılmasını, yasaksız bir Türkiye için ve bir travmanın geride bırakılması açısından gerekli görmekte; ancak Taksim tartışmalarının 1 Mayıs’ın İstanbul’da kutlanmasına engel oluşturmasını da doğru bulmamaktadır” dedi.







Türk-İş’in İstanbul’da yapacağı kutlamaya tüm emek ve meslek örgütlerinin davetli olacağının altını çizen Kumlu, İstanbul’da yapılacak merkezi kutlama dışında Türk-İş’in, örgütlü olduğu her yerde yerel kutlama komiteleri içinde aktif olarak yer alacağını ve 1 Mayıs kutlamalarını ülke sathına yayacağını kaydetti. Bugün saat 10.00 itibariyle Türk-İş İstanbul Bölge Temsilcili aracılığıyla İstanbul Valiliği’ne Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarında Türk-İş’e açılması için başvuruda bulunduklarını ifade eden Kumlu, şöyle devam etti:



“Biz Taksim’i istiyoruz. Niçin istiyoruz? ‘Kanlı 1 Mayıs’, zihinlerde bir travma etkisi yarattı. Türkiye 32 yıldır Taksim Meydanı’nda yaşanan ‘Kanlı 1 Mayıs’ın yarattığı zihinsel örselenmenin kabusu içindedir. Bu travmanın geride bırakılabilmesi içindir ki, Türkiye, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamaya mecburdur. Taksim, kutlamalara kapalı kaldığı sürece, bu öfkeli acı her 1 Mayıs’ta patlayacak, acı ve Taksim ısrarı her yıl daha da büyüyecektir. Türkiye 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamaya mecburdur. Çünkü emekçiler, kutlamalarda kaybettikleri o 36 canı, kaybettikleri yerde, bir kez bile olsa kitlesel olarak anmak onlara karşı var olan toplumsal vicdan borcunu ödemek istemektedir. Bu bir ihtiyaçtır.”



Hükümetin bu ihtiyacı anlaması gerektiğini dile getiren Kumlu, hükümetin 1 Mayıs’ın tam da tatil edileceği bu yılda Taksim’i emekçilere açması gerektiğini söyledi. Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Türk-iş Başkanı Kumlu, “1 Mayıs’ı tatil ilan ettirdiniz, teşekkür ederiz. Ama 2009 yılının 1 Mayıs’ında, geçmişin bütün olumsuz izlerini silmek ve Taksim’i bir bayram alanı haline getirmek sizin elinizde. Taksim’i kutlamalara açınız. Yüz binlerce insanın eşleriyle, çocuklarıyla Taksim’e ellerinde karanfillerle gelmesine izin veriniz. Geliniz, partiniz, muhalefet partileri, tüm emek ve meslek örgütleri, hep birlikte 1 Mayıs’ta Taksim’de olalım” dedi.





Taksim olmazsa Kadıköy





Valiliğin, Türk-İş’e Taksim için izin vermesi halinde başta işçi ve memur konfederasyonları olmak üzere tüm emek ve meslek örgütleri ile bağlantıya geçeceklerini ve ortak kutlama için gerekli adımı atacaklarını vurgulayan Kumlu, Türk-İş’in, 1 Mayıs’ı “emeğin bayramı” olarak algıladığın, temsil ettiği kitleyi miting alanına eş ve çocuklarıyla birlikte davet ettiğini belirtti. “Israrımız Taksim içindir" diyen Kumlu, Türk-İş’in, bu yıl İstanbul’da yapacağı 1 Mayıs kutlamalarını Taksim tartışmalarına kurban etmeyeceğini kaydetti.



Taksim için izin verilmemesi halinde bunun tarihi sorumluluğu Hükümete ait olacağını ifade eden Kumlu, “Türk-İş, 1 Mayıs’ı İstanbul’da Kadıköy Meydanı’nda kutlayacaktır. Ayrıca Türk-İş Başkanlar Kurulu bu yıl 1 Mayıs’ın tüm bölge ve illerde yaygın olarak kutlanması kararı da almıştır. Bu çerçevede Türk-İş, başta İzmir, Bursa, Adana, Ankara olmak üzere çok sayıda ilde düzenlenecek mitinglerle 1 Mayıs’ı kutlayacak” diye konuştu. (anka)