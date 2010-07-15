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Ekonomi

TÜRK İNSANSIZ HAVA ARACI HANGARDAN ÇIKIYOR ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2010 15:23

-TÜRK İNSANSIZ HAVA ARACI HANGARDAN ÇIKIYOR ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) tarafından tamamıyla yerli imkanlar ve özgün tasarımla imal edilen Türk İnsansız Hava Aracı'nın, yarın hangardan çıkışı nedeniyle bir tören düzenlenecek. TUSAŞ tesislerinde düzenlenecek tören öncesinde, TUSAŞ Mühendisleri Tarafından Tasarlanan İHA Sistemleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecek. Tören öncesinde yapılacak İnsansız Hava Araçları (İHA) ve TUSAŞ'ın bu alandaki faaliyetleri ile ilgili bir sohbet ve bilgilendirme toplantısında, TİHA hakkında ayrıntılı bilgi verilecek. Basın mensupları, törenin ardından uçağı görüntüleme imkanına da sahip olacaklar. -TİHA'NIN ÖZELLİKLERİ- ''Orta irtifa, yüksek uçuş süresi'' diye adlandırılan sınıftaki insansız hava aracının tasarımı, detay üretimi ve montajı bir süre önce tamamlandı TİHA'nın 1,5-2 ton ağırlığında olduğuna vurgulayan yetkililer, TİHA'nın, aşamalı olarak havada 24 saat kalma, 30 bin fit irtifaya kadar tırmanabilme özelliklerine sahip olacağını ifade ediyorlar. TİHA ilk olarak, 23 bin fite çıkıp 18 saat havada kalacak. Daha sonra 30 bine çıkıp 24 saat kalacak.  TİHA'nın, 17 metre kanat açıklığı, 9 metre boyu, 1,70 yüksekliği bulunuyor.

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