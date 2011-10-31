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Ekonomi

Türk insanı "lüksü" seviyor BURSA (A.A)

31 Ekim 2011 15:11

-Türk insanı "lüksü" seviyor BURSA (A.A) - 31.10.2011 - Lüks saatte en iyi markalardan biri olarak bilinen Edox'un, geçen yıl dünyada yüzde 25 büyürken Türkiye'deki bu rakamın yüzde 70'e ulaştığı bildirildi. Edox Türkiye Distribütörü Mey Saat Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Yaman, İsviçre firması Edox'un Yunanistan'da yapılan ve 90 ülke distribütörlerinin katıldığı toplantısında en fazla konuşulan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Edox Türkiye olarak kriz döneminde yakaladıkları yüksek büyümenin diğer ülke distribütörlerini şaşırttığını dile getiren Yaman, ''Edox, geçen yıl dünyada yüzde 25 oranında büyürken Türkiye'deki büyüme oranı yüzde 70'e ulaştı. Edox Türkiye, birçok Avrupa ülkesine göre 3 misli büyüdü'' dedi. Yaman, toplantıda diğer ülke distribütörlerinin, elde ettikleri başarıyla ilgili bilgi aldığını vurgulayarak, ''Biz de diğer ülke distribütörlerine, 'Bizim en büyük başarımız insanlarımızın prestije verdiği önem' diyerek yanıt verdik. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin Avrupa ülkelerinin ekonomisine göre daha canlı ve güçlü olduğunu anlatmaya çalıştık'' diye konuştu. Edox firmasının üst yöneticisi (CEO) Victor Strambini'nin de kendisini kutladığını anlatan Yaman, Victor Strambini'nin kendisine elde ettikleri başarı nedeniyle Edox'un 2012 koleksiyon serisini ilk elde edecek ülkelerden birinin Türkiye olacağını söylediğini kaydetti.

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