Türk ilaç devi 'hayali ilaç satışı' ile gündemde

Geçtiğimiz günlerde ‘düşük kaliteli ilaç üretimi’ konusu ile gündeme gelen Abdi İbrahim firması, şimdi de işten çıkarılan 300’e yakın ilaç mümessili ile gündemde. Tazminatları ödenmeden iş kanununun 25. maddesi kapsamında çalışanların sözleşmeleri ‘hayali ilaç satışı’ yaptıkları gerekçesiyle feshedildi. İşten çıkarılan 300 çalışanın neredeyse tamamını ilaç mümesilleri oluştururken, bazı bölge müdürlerinin de ‘iş takiplerini yerine getirmedikleri’ gerekçesiyle işlerine son verildi.

Hürriyet’ten Burak Coşan'ın haberine göre, Abdi İbrahim’in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, yaklaşık 300 ilaç mümessilinin hayali satış yaparak, şirketten haksız prim kazandığını iddia etti. İşten çıkarılanlar için Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Barut, “Bu işi yapanlar ağır cezada yargılanacak. Sonuçta kurdukları sistemle organize bir suç işlediler” dedi.

Hayli sipariş

Hayali ilaç depolarından, hayali ilaç siparişi verilerek ilaç mümessillerinin Abdi İbrahim’den haksız prim elde ettiğini ifade eden bir sektör yetkilisi şu bilgileri verdi:

“Kurulan sistemde genelde prim usulü çalışan ilaç mümessilleri, daha fazla kazanabilmek için hayali bir depo oluşturmuş. Bu depoya sözde ezcanelerden sahte siparişler yapılmış. Hayali depo tarafından kesilen sahte faturalar, dünyadaki ilaç satış rakamlarını takip eden IMS firmasına gönderilmiş. IMS firması da gelen sahte faturaları, ilacı üreten firmaya raporlamış. İlaç firması da bu rakamları baz alarak ilaç mümessillerine prim ödemesi yapmış. Bu sistemi uygulayanlar hayali depoları ‘merdivenaltı depo’ olarak adlandırıyor. Böylece ilaç firmasından haksız kazanç elde ediyorlar.”

Kurulan sistemin kısa sürede anlaşılmasının mümkün olmadığını dile getiren yetkili, “Piyasada çok ilaç var. Hatta her ilacın değişik özelliklikte pek çok versiyonu bulunuyor. Şirketlerin bu kadar çok veriyi takip etmesi, sahte işlemleri algılayabilmesi uzun sürebiliyor” diye konuştu.

Tazminat vermemek için

İşten çıkarılanlar arasında bulunan ve şirkette yaklaşık 3-4 yıldır çalıştığını söyleyen bir ilaç mümessili ise tazminat vermemek için bu sistemin ortaya atıldığını ifade etti. 1500 çalışanı bulunan firmada neredeyse bütün ilaç mümessillerinin işten çıkarıldığını belirten eski çalışan, “Yaklaşık 2 ay önce bazı ilaç mümessillerini doktor ziyaretlerini az yaptıkları gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkardılar. Şimdi de hayali satışları gerekçe göstererek mümesillerin işlerine son veriyorlar. Bölge müdürlerini de satışları denetlemedikleri için işten çıkardılar. Ancak yapılan satışları bölge müdürleri göremiyor. Rakamları bir tek IMS ve üst düzey şirket yetkilileri görüyor. Madem hayali satış var depolarından çıkmayan ilaçların primini neden ödüyorlar” ifadelerini kullandı.

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