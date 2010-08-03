-TÜRK İHRACATÇI ÇİN'İN KAPILARINI ZORLUYOR ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Türk ihracatçı, dünya devi Çin'in kapılarını zorluyor. Türkiye, dünya ihracat rekortmeni Çin'e ilk 6 ayda ihracatını, yüzde 104,8 artırdı. İhracatta hedef ülkelerden Çin'e, söz konusu dönemde 1,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı ve Çin'in toplam ihracat içindeki payı yüzde 2 oldu. Çin'den yapılan ithalattaki artış yüzde 39,8 olurken, bu ülkenin Türkiye'nin ithalatındaki payı yüzde 9,3 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'nin söz konusu dönemde en fazla ihracat artışı sağladığı diğer ülkeler ise yüzde 46,7 ile İspanya, yüzde 46,5 ile Suudi Arabistan oldu. Tutar bazında en fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında geleneksel pazarların ağırlığını koruduğu görülürken, Almanya'ya 5,2 milyar dolarlık, İtalya'ya 3,3 milyar dolarlık, İngiltere'ye 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. -EN FAZLA İHRACAT ARTIŞININ GERÇEKLEŞTİĞİ ÜLKELER- Türkiye'nin en fazla ihracat artışı sağladığı diğer ülkeler ise yüzde 46,7 ile İspanya, yüzde 46,5 ile Suudi Arabistan oldu. İspanya'ya 1 milyar 722 milyon 118 bin dolarlık, Suudi Arabistan'a ise 1 milyar 182 milyon 397 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde İspanya'ya 1 milyar 173 milyon 625 bin dolarlık, Suudi Arabistan'a da 807 milyon 338 bin dolarlık ihracat yapılmıştı. -EN FAZLA İTHALAT ARTIŞININ GERÇEKLEŞTİĞİ ÜLKELER- Aynı dönemde İran'dan yapılan ithalat yüzde 110, Hindistan'dan yapılan ithalat yüzde 97,2 arttı. İran'dan 3 milyar 186 milyon 757 bin dolarlık, Hindistan'dan 1 milyar 576 milyon 600 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. 2009 yılında İran'dan 1 milyar 517 milyon 401 bin dolarlık, Hindistan'dan 799 milyon 493 bin dolarlık ithalat gerçekleştirilmişti. Söz konusu dönemde en fazla ithalat yapılan ülke ise 10 milyar 393 milyon 843 bin dolarla Rusya Federasyonu oldu. İkinci sırada 7 milyar 712 milyon 684 bin dolarla Çin yer alırken, 7 milyar 567 milyon 96 bin dolarla Almanya üçüncü sırada yer aldı.