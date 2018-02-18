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Dünya
Deutsche Welle

Türk heyetiyle aynı otelde kalan Özdemir'e polis koruması

Münih Güvenlik Konferansı sırasında Türk delegasyonuyla aynı otelde kalan Yeşiller partisi milletvekili Cem Özdemir'e polis koruması verildi.

18 Şubat 2018 15:29

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Yeşiller partili Cem Özdemir'e güvenlik kaygıları nedeniyle polis koruması verildi. Welt am Sonntag'a göre Münih Emniyet Müdürlüğü'nden bir memur Cem Özdemir'e, Türk delegasyonunda yer alan güvenlik görevlilerinin kendilerine, Özdemir'i kastederek "Otelde bir 'terörist' kalıyor" şeklinde yakındığını söyledi.

Gazete söz konusu güvenlik görevlilerinin Başbakan Binali Yıldırım'ın korumaları olduğunu yazdı. Münih polisinin bu gelişme üzerine Özdemir'e polis koruması verilmesi kararını aldığı kaydedildi. Die Welt gazetesine açıklama yapan Münih Emniyet Müdürlüğü'nden bir sözcü Özdemir'e koruma verildiğini doğrularken, nedeni hakkında bilgi vermedi.

Yıldırım'ı korumak üzere Münih'teki otelde bulunan güvenlik görevlileriyle cuma akşamı otelde karşılaştığını söyleyen Cem Özdemir, "Yüzlerindeki ifadeden beni gördüklerine sevinmedikleri anlaşılıyordu" dedi. Özdemir "Korumaların yüz ifadelerinden burada böyle yapabiliyorsa, Türkiye'de ne kadar agresif olabilecekleri anlaşılıyor. Ancak Almanya'da böylesi çıkışların yeri yok" dedi. Özdemir'e Münih'te kaldığı süre içinde üç polis memuru eşlik edecek.

Cem Özdemir AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerini dile getiren politikacılardan biri. Özdemir yaptığı açıklamalarda, Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin AB'ye üye olamayacağını belirtmişti.

Erdoğan'ın korumaları geçen yıl mayıs ayında Washington'da Erdoğan'ı protesto edenlere sert müdahale etmiş, Amerikan yargısı 12 güvenlik görevlisi hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Alman hükümeti söz konusu korumaların geçen yıl temmuz ayında Hamburg'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmalarını istememişti.

AFP, rtr/ HT,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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