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BBC Türkçe

Türk heyetiyle aynı otelde kalan Alman milletvekili Özdemir'e polis koruması

Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı'nda Türk delegasyonuyla aynı otelde kalan Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir'e polis koruması verildi. Özdemir nedeninin Türk heyeti olduğunu öne sürdü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu iddiayı yalanladı.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı'nda Türk heyetiyle aynı otelde kalan Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir'e polis koruması verildi.

Cem Özdemir, Münih Konferansı'na gelen Türk heyetinin korumalarıyla otelde karşılaştığını, bu korumaların kendisini 'terörist' şeklinde nitelendirerek polise şikayet etmeleri üzerine, polisin kendisine koruma verdiğini anlattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu iddiaları yalanladı.

Cem Özdemir, Berlin'e dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"(Polis) bana Türk korumalarla ilgili bir sorun yaşandığını, bir teröristin ya da bir terör örgütü üyesinin, yani beni kastediyorlar, otelde kaldığını söylediklerini anlattı."

Özdemir Cuma günü otele giriş yaptığında, Türk korumaların kendisine öfkeli bakışlar atarak, kendisini işaret ettiklerini söyledi.

Özdemir, bunun üzerine Cumartesi sabah kapısının önünde polisler olduğunu ifade etti.

Münih Emniyet Müdürlüğü, yaptığı bir açıklamada, Cem Özdemir dahil olmak üzere konferanstaki bir dizi kişiye koruma sağladıklarını doğruladı, milletvekilinin iddiaları hakkında yorum yapmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Özdemir'in herhangi bir şekilde hedef alınmadığını söyledi ve milletvekilini Türkiye-Almanya ilişkilerini bozmaya çalışmakla suçladı.

Bakan Çavuşoğlu gazetecilere "Bu doğru değil, uydurma" dedi.

Çavuşoğlu, korumalara bunun doğru olup olmadığını sorduğunu, 'Hayır, doğru değil' yanıtını aldığını kaydetti.

Özdemir'in kendi partisinde "güç kaybettiği için" böyle bir iddiada bulunduğunu öne süren Çavuşoğlu, "Bence daha görünür olmak için, dikkat çekmek için bunu yaptı" dedi.

Özdemir Ocak ayında parti eş başkanlığı görevinden ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Mayıs ayındaki ABD gezisi sırasında korumaları protestoculara sert müdahale etmiş, 12 koruma görevlisi hakkında cezai kovuşturma başlatılmıştı.

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