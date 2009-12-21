Türk heyetine ‘Barcelona’ sorusu

İspanyol yetkililer, ülkelerini ziyaret eden TBMM heyetindeki vekillere, “THY neden ayrılıkçı Katalanları destekleyen Barcelona ile sponsorluk anlaşması yaptı?” diye sordu.



Barcelona ile Real Madrid kulüpleri arasındaki ezeli rekabet, İspanya’ya resmi ziyarette bulunan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na da şok yaşattı. İspanya’yı 14-16 Aralık tarihlerinde ziyaret eden 7 kişilik heyet, Eşitlik Bakanlığı ve diğer İspanyol muhataplarıyla temaslarda bulundu.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, İspanyol yetkililer, THY’nin Barcelona ile imzaladığı 8 milyon euro’luk sponsorluk anlaşmasını gündeme getirerek, duydukları rahatsızlığı ifade etti. CHP İzmir Ahmet Ersin, yaşananları şöyle aktardı:



‘Rehber bile sordu’



“Birkaç sohbette, İspanyollar THY ile Barcelona arasındaki sponsorluk anlaşmasından duydukları rahatsızlıkları anlattılar. Barcelona Kulübü’nün ayrılıkçı Katalanları desteklediğini söylediler. Real Madrid ile Barcelona arasında keskin rekabet kültürü olduğunu anımsatan İspanyollar, bize ‘Bu diplomatik soruna dönüşecek kadar sorun çıkarabilir. THY’nin Madrid seferleri sorun olabilir. THY neden Real Madrid’le anlaşma yapmadı? Bu işin önünü arkası iyi planlanmamış. Ciddi soruna dönüşebilir’ dediler. Biz de ‘THY niye böyle bir uygulamaya gitti. Hangi kriterleri dikkate aldı. Bahsettiği noktaları hangi boyutta değerlendirerek anlaşma imzaladı bilemiyoruz’ demekle yetindik.”



Ersin, komisyona rehberlik eden kişinin bile Real Madrid arasında ezeli rekabete değinerek, “THY’nin yaptığı hiç iyi olmadı. Zorluklar çıkabilir” dediğini söyledi.





THY uçağı yine aktarmalı uçtu



Abu Dabi’de oynanan Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı kazanarak bu sezon 6. kupayı da müzesine götüren Barcelona, özel maç için THY yollarına ait Barcelona logolu özel Marmara uçağıyla Kuveyt’e geçti. Barcelona’lı futbolcuların ailelerini taşıyan THY uçağı ise İstanbul aktarmalı olarak İspanya’ya gitti. İspanya Sivil Havacılık Kurumu’nun İspanya’dan direkt uçuş izni vermediği THY uçağı, Barcelona futbol takımını İstanbul aktarmalı olarak Abu Dabi’ye götürmüştü.





Bir sezonda 6 kupa



Abu Dabi’deki FIFA Kıtalararası Kulüpler Futbol Şampiyonası’nın finalinde Arjantin ekibi Estudiantes’i 2-1 yenerek, bu sezon 6. kupasını kazanan Barcelona, THY’ye ait özel bir uçakla Kuveyt’e gitti. Katalan kulübünün logosunu taşıyan “Marmara” adlı uçağın üzerinde “Dünya’nın tek şampiyonu-bir sezonda 6 kupa”, “Bir kulüpten daha fazlası” ve “Barcelona’nın resmi sponsoru” ibareleriyle, kupaların resimlerinin bulunduğu görüldü. Barcelona bu sezon Şampiyonlar Ligi, İspanya Lig, İspanya Kral kupaları ile UEFA ve İspanya Süper Kupaları’nı kazanmıştı. Barcelona ile Kuveyt temsilcisi Kazma Sporting Club arasındaki özel maç bugün TSİ 18.15’te oynanacak.