Türk heyeti Libya'da: Çavuşoğlu, Albayrak, Fidan ve Kalın görüşmeleri yürütüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan Türkiye heyeti Libya'ya gitti.

Reuters'ın haberine göre, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj'ın heyetiyle görüşen Türk yetkililerin, Sirte'ye yapılması planlanan operasyonu ele aldığı belirtildi.

Sabah saatlerinde Libya'ya gittiği öğrenilen Türk heyetinin, görüşmelerde ilk olarak Libya'da ikinci aşamaya geçilmiş olması ve bu süreçten sonra hangi adımların atılacağının konuşulduğu belirtildi.

Libya'da Trablus hükümetinin Hafter'e karşı güç kazanmasıyla birlikte ilerleyen adımların ne olacağı konuşuldu. Öte yandan görüşmelerde, Türk askeri birliklerinin pozisyonu, Türkiye'nin bölgede kuracağı Al Watiya Hava Üssü ile Trablus'a yakın bir noktada kuracağı askeri üs ele alındı.

Habertürk'ten Çetiner Çetin, bu şekilde üst düzey ziyaretlerin daha önce de gerçekleştiğini ancak ilk kez duyurulduğunu ve görüntü paylaşıldığını belirtti.