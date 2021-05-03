Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kardeş Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Necla Manguş ile yaptığı görüşmede, "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu ve Libyalı mevkidaşı Necla Manguş görüşmenin ardından yaptıkları ortak basın toplantısında “Libya ile 500 yılı aşkın tarihi, kültürel, beşeri bağlarımız var batısı şile, doğusu ile, güneyi ile Libya bizim için mukaddes bir ülkedir” diyen Dışişleri Bakanı, “Türkiye olarak, Libya’nın bütünlüğü,, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasını ilke edindik ve önem verdik. Biz kalıcı barış, istikrara, refah için yoğun çaba sarf ettik. Libya halkının ve meşru hükümetlerinin zor dönemlerinde daima yanında yer aldık. Trablus’a saldırılar kaşsısında Libya’nın meşru hükümeti, dahil bazı ülkeleri biz dahil etti. Sadece, bu çağrıya Türkiye olumlu cevap verdi” ifadelerini kullandı.

“Ahmet Yıldız, Türkiye-Libya Dostluk Grubu Başkanı oldu”

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında Libya’ya sağladımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi. Desteğimiz önce ateşkesin sağlanmasını gerçekleştirdi. Yine özellikle bugün Başkanlık Konseyi ve Milli Birlik Hükümetinin kurulmasına da önemli bir fırsat vermiş oldu. Biraz önce bahsettiğim Mutabakat Zaptı çerçevesinde eğitim ve danışmanlık desteği veren meşru mevcudiyetimizle, bu ülkedeki para karşılı savaşan grupları eş tutmaya çalışanlar var. Biz Ankara’daki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’nda bu mutabakat zaptlarına anlaşmalara sağlık kaldığımızı teyit ettik. Görev başındaki hükümetin tüm Libya’ya halkına hizmet götürme çabaları var Türkiye olarak bu çabaları destekliyoruz. Bugün deniz yetki alanları anlaşmalarımızı ve bundan sonra atacağımız adımları birlikte ele alma imkanımız oldu.

Ayrıca ekonomik işbirliğimizi, Libya’daki yatırımları, ikili ticaretimizi de görüştük. Başbakan Dibeybe İstanbul’da firmalarımızla görüşmüştü. Şimdi özel sektörümüzün Libya’ya dönmesi konusunu da birlikte değerlendiriyoruz, bu konuda birlikte çaba sarf ediyoruz. Bu yıl içinde Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’nın ikincisini ve Karma Ekonomik Toplantısını gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Necla Hanım’ın da söylediği gibi Libya’nın COvid-19 ile mücadelesine destek veriyoruz. TBMM’de Libya Dostluk Kurulu oluşturuldu ve emekli bir büyükelçimiz, Libya’da diplomat olarak çalışmış Denizli milletvekilimiz Ahmet Yıldız, Dostluk Grubu Başkanı oldu.”

Libya'dan Türkiye'ye ülkedeki yabancı güçlerin çıkması için işbirliği çağrısı



Libya Dışişleri Bakanı Menguş "(Türkiye'ye) Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının tüm hükümlerini hayata geçirmek üzere adımlar atma ve Libya topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin çıkartılması için işbirliği çağrısı yapıyoruz" dedi.

Libya'daki yabancı güçlerin ve paralı askerlerin sayısının 20 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. BM Güvenlik Konseyi diplomatlarının verdiği bilgilere göre bunların 13 bini Suriyeli 11 bini ise Sudanlı. Ülkede ayrıca Rus ve Çadlı savaşçılar bulunuyor.

Associated Press (AB), Menguş'un açıklamalarının Libya'da birlikleri olan ve Suriyeli paralı savaşçıları ülkeye gönderen Türkiye'ye yönelik bir sitem olarak algılandığını yazdı.

Çavuşoğlu ise ortak basın toplantısında Libya'daki Türk güçlerinin daha önce yönetimde olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile varılan askeri eğitim anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi. Çavuşoğlu "Yasal varlığımızı bu ülkede para için savaşan yabancı paralı savaşçı gruplarla eşitleyenler var" diye konuştu.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, ayrıca "Tüm zorluklara rağmen bu sürede büyükelçiliğini açık tutması, Libya vatandaşlarına konsolosluk hizmetlerine devam etmesi ve Libya ile Türkiye arasında uçuşların sürmesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Menguş, aynı şekilde Covid-19 ile mücadelede Türkiye'nin yakın zamanda Libya'ya yardım kargoları gönderdiğini hatırlatarak pandemiyle mücadelede desteği için de Türkiye'ye teşekkür etti.