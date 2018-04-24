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Dünya

Türk Heyeti Başkanı, Salih Müslim'i davet eden AKPM'ye tepki gösterdi; Türkiye'ye dönme kararı aldı

AKPM Türk Heyeti Başkanı Kılıç, AKPM İlkbahar Dönemi Genel Kurulu'nun yan bir etkinliğine Müslim'in davet edilmesine tepki gösterdi

24 Nisan 2018 03:52

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türk Heyeti Başkanı Akif Çağatay Kılıç, eski PYD eş başkanı Salih Müslim'i konuşmacı olarak davet eden AKPM'ye tepki gösterdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Strazburg'da başlayan AKPM İlkbahar Dönemi Genel Kurulu'nun yan bir etkinliğine Müslim'in davet edilmesine tepki gösterdi. Kılıç, söz konusu davete tepki olarak AKPM Genel Kurulu'ndaki çalışmalarını yarıda kesip Türkiye'ye dönme kararı aldığını duyurdu.

Birleşik Avrupa Solu (UEL) Grup Başkanı'nın girişimiyle AKPM binasında PYD üyesi Müslim'in sunum yapmasına müsade edilmesini eleştiren Kılıç, "Avrupa Konseyi değerlerine ters düşen ve Avrupa Konseyi standartları yönünden kabul edilmesi mümkün olmayan bu etkinliği kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu etkinliğin gerçekleştirilmesine izin verilmesini ve terörist Salih Müslim’in AKPM çatısı altında bir etkinliğe katılmasını protesto etmek amacıyla, AKPM Türk Heyeti Başkanı olarak Parlamenter Meclisin Nisan oturumundan ayrılarak Türkiye'ye dönüyorum. Heyet üyelerimizin bazıları AKPM Genel Kurulunda kabul edilecek olan ve Türkiye ile ilgili atıfların yer aldığı bir kısım raporlara yönelik değişiklik önergeleri vermek ve bunları savunmak üzere AKPM'nin Nisan oturumunun kalan kısmına sınırlı biçimde katılacaklardır."

Bu arada AKPM'de düzenlenen etkinliğe, HDP'li milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Hişyar Özsoy ve Mithat Sancar'ın da katıldığı öğrenildi. 

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