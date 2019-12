-Türk heyeti, Bağdat'ta Talabani ile görüştü BAĞDAT (A.A) - 11.09.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu başkanlığındaki Türk heyeti, resmi temasları çerçevesinde bugün Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile görüştü. Heyetin Talabani ile yaptığı görüşmede, terörle mücadele konusu ve Türkiye'nin PKK terör örgütünün Kandil'deki varlığından duyduğu rahatsızlık dile getirildi. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Türk heyeti, Irak'taki Türkmenlerin can güvenliğinden duyulan endişeyi de dile getirdi. Görüşmenin ardından Sinirlioğlu başkanlığındaki heyet, Kuzey Irak'taki Erbil kentine geçmek için havaalanına hareket etti. Sinirlioğlu ve beraberindekilerin Erbil kentinde bölgesel yönetimin yetkilileriyle görüşeceği kaydedildi. Buradaki görüşmelerde de terörle mücadele konusu üzerinde durulacağı belirtildi. Türk heyeti bu sabah ayrıca Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşed Salihi ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra açıklama yapan Salihi, "Türk heyetiyle önemli konuları görüştük. Türkiye, Irak'taki tüm gruplara eşit mesafede durmuştur. Türkmenlerin can güvenliği meselesini de Türk heyetiyle görüştük. Biz Iraklı yetkililerle yaptığımız görüşmelerde, Türkmenlerin can güvenliği konusunu aktardık. Türk heyeti de Iraklı yetkililerle yapacağı görüşmelerde bu konuyu dile getirip bize yardımcı olur inşallah" dedi. Komşu ülkelerden ve Türkiye'den Iraklıların huzura kavuşması için yardımcı olmalarını isteyen Salihi, "Irak'ın geleceği, içinde bulunduğu durum ve istikrarlı bir Irak'a nasıl kavuşulur, onu da görüştük" diye konuştu.