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Türk heyeti Arabistan konsolosluğuna geldi

Hasan YILDIRIM-Mehmet İlkay ÖZER-Yılmaz BEZGİN-Harun UYANIK - İstanbul (DHA)  Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak Türk heyet ba

15 Ekim 2018 22:40

Hasan YILDIRIM-Mehmet İlkay ÖZER-Yılmaz BEZGİN-Harun UYANIK - İstanbul (DHA) 
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak Türk heyet başkonsolosluğa geldi.
Suudi Arabistanlı heyet, saat 17.50\'de Levent\'teki başkonsolosluğa gelmişti. Saat 19.15\'te ise inceleme yapacak Türk heyet başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Olay yeri inceleme ekip aracı da Türk heyet ile birlikte başkonsolosluk binasına geldi.

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