Türk havayolu şirketleri Suriye pazarına yoğunlaştı

T24-

THY, bilet fiyatlarında piyasa şartlarına göre sürekli indirim yapmanın yanı sıra Türkiye’de tedavi olmak isteyen Suriyelilere refakatçisi ile birlikte yüzde 20 indirim uyguluyor.

Suriyeli Nahhas Seyahat ve Turizm şirketi ile ortaklık yaparak 1 Mayıs’tan itibaren Suriye pazarına girmeye hazırlanan Asu Havacılık Şirketi ise yolcularına "her şey dahil tatil paketi" sunuyor. Bazı özel Türk havayolu şirketlerinin ortaklık kurmak üzere çeşitli Suriyeli şirketlerle görüşmelerini sürdürdükleri belirtiliyor.

"VİZENİN KALDIRILMASI PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLEDİ"

Türkiye ve Suriye arasında vize uygulamasının kaldırılmasının "bürokrasi ve zaman kaybını ortadan kaldırarak, psikolojik olarak Suriyelileri etkilediği" ifade ediliyor.

Suriye-Türkiye arasında seferleri olan tek firma konumundaki THY, 18’i Şam-İstanbul, 3’ü Şam-Ankara olmak üzere haftada 21 uçuş gerçekleştiriyor.

Edinilen bilgiye göre, 2009 yılında Şam-İstanbul hattında haftada 12 sefer yapılırken bir yıl içerisinde 9 sefer daha eklenerek, sefer sayısı 21’e çıkarıldı.

THY’nin Temmuz-Ekim aralığını kapsayan dönemde uçak koltuklarının yaklaşık yüzde 70’inin rezerve edildiği belirtilirken, 9 Haziran’a kadar Şam-İstanbul bilet fiyatlarının 7 bin ve 9 bin Suriye Lirası (yaklaşık 150-200 dolar) olarak belirlendiği kaydedildi.

THY’nin 2008 yılı Mart ayı ile 2009 yılı Şubat ayı arasındaki dönemde 134 bin 351 yolcuyu Şam’dan İstanbul’a taşıdığı ve bu sayının yüzde 14,1 oranında artış göstererek, 2009 yılı Mart ayı ile 2010 yılı Şubat ayı arasındaki dönemde 153 bin 276’ya ulaştığı bildiriliyor.

Uçak bilet fiyatlarında indirim yapılmasına rağmen yolcu sayısındaki artış gelire olumlu yansıyarak 2008 yılı Mart ayı ile 2009 yılı Şubat ayı arasındaki dönemde 20 milyon 464 bin dolar civarında gerçekleşen gelir, 2009 Mart-2010 Şubat arasındaki dönemde 22 milyon 317 bin dolara ulaştı.

TARHAN: "SLOGANIMIZ GO TURKEY, HEDEFİMİZ 90 BİN YOLCU"

Suriyeli Nahhas Seyahat ve Turizm Şirketi ile ortak olan Asu Havacılık Şirketi’nin Üst Yöneticisi Yurdakan Tarhan, 1 Mayıs’tan itibaren Şam-İstanbul arasında hafta 2 uçuşla Suriye pazarına gireceklerini söyledi.

Haziran ayından itibaren haftalık uçuş sayısını 3’e çıkaracaklarını belirten Tarhan, 15 Haziran’dan itibaren ise Şam-Antalya ve Şam-Bodrum seferleri ile birlikte haftada 5 uçuş gerçekleştireceklerini kaydetti. Tarhan, Halep-İstanbul, Halep-Antalya ve Halep-Bodrum arasında uçuş yapmak üzere izin için başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Uçak bilet fiyatlarının 199 dolardan başladığını anlatan Tarhan, "Otel ve transferler dahil olmak üzere turlarımız 299 dolardan başlıyor. 7 günlük tatil turlarımızın fiyatını ise 660 dolar olarak belirledik. Suriye’ye gelen Türk turistlerin her türlü hizmetini Nahhas şirketi, Türkiye’ye giden Suriyeli turistlerin hizmetini ise biz vereceğiz" dedi.

Tarhan, tanıtım kampanyalarında "Go Turkey" sloganını kullandıklarını belirterek, 2011 Mayıs ayına kadar Suriye’den Türkiye’ye 60 bin, Türkiye’den Suriye’ye 30 bin yolcu taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Tanıtım kampanyalarında Türkiye’nin tarihi ve turistik yönlerini ön plana çıkardıklarını ifade eden Tarhan, "Özellikle turizm acenteleri üzerinde yoğunlaşıyoruz. Suriyeliler tatil için genellikle Avrupa’ya gidiyor. Onların tercihlerini değiştirmeye çalışıyoruz. Suriyeli gazeteci, akademisyen ve seyahat acentelerini Türkiye’ye davet edip, ağırlıyoruz" dedi.

Aynı uygulamayı Türkiye tarafında da yaptıklarını belirten Tarhan, "Her iki ülke vatandaşlarının karşılıklı önyargılarını ve görüşlerini olumlu yönde değiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.