Türk havacılığının kalesi 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 5\'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan hava araçları ile sivil havacılıkta kullanılan helikopter ve uçakların tamir ve bakımını yapıyor. Yerlileştirme ve millileştirme kapsamında bakım ve onarımda ihtiyaç duyulan yedek parçalar da burada üretiliyor. Türk havacılığının kalesi konumunda bulunan fabrikanın, dünyada helikopter firması Sikorsky ile yetkili bakım sözleşmesi imzalamış tek kurum olduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri İletişim Daire Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 5\'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’ndeki faaliyet ve çalışmaları düzenlenen bir basın turu ile tanıtıldı.

Fabrika tanıtım gezisinde, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının depo seviyesi bakım, onarım, modifiye işlemleri ile modernizasyonlarını uluslararası standartlara uygun şekilde yapıldığı anlatıldı.

Alanında uzman kişilerin görev yaptığı 242 bin metrekarelik alana sahip fabrikada, yıllık ortalama 25 adet hava aracına yenileştirme işlemi uygulanıyor. Fabrikada, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının depo seviyesi bakım, onarım, modifiye işlemleri ile modernizasyonlarını uluslararası standartlara uygun şekilde yapıyor.

TESTİ BAŞARIYLA GEÇEN HELİKOPTERLER BİRLİĞE TESLİM EDİLİYOR

Fabrikada hava araçlarına her yıl düzenli olarak gövde durum değerlendirmesi yapılıyor. Gövde yenileştirme işlemi uygulanacak helikopterin belirlenmesinde envantere giriş tarihleri, bir önceki yenileştirme tarihi, gövde uçuş saati ve kullanıldığı coğrafi bölge dikkate alınıyor. Bakım veya onarıma alınan helikopterler, öncelikle parçalarına ayrılıp ilgili birimlere gönderiliyor. Birimlerde yapılan işlemlerin ardından helikopter tekrar monte edilerek uçuş hattına gönderiliyor. Deneyimli test pilotları tarafından uçuş testine tabi tutulan ve bu testi başarıyla geçen helikopter, daha sonra ait olduğu birliğe teslim ediliyor.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME ÖNEM VERİLİYOR

Fabrikada, bakım ve onarımların yanı sıra yerlileştirme ve millileştirme kapsamında bakım ve onarımda ihtiyaç duyulan yedek parçaların üretimleri de yapılıyor. Son teknoloji ürünü olan bilgisayar kontrollü tezgahlarda, TSK\'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla yılda ortalama 1000 çeşit parçanın üretimi yapılıyor. İleri teknoloji ürünlerde yurt dışına bağımlılığı azaltmak için, araştırma-geliştirme ve üretim faaliyetleri yürütülürken, gerekli proje çalışmalarına da önem veriliyor.

\'1 MİLYON 750 BİN TL\'LİK KAR\'

5\'inci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay Adnan Ocak, fabrikada TSK\'nın envanterinde bulunan hava araçlarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün hava araçları ile sivil havacılığa da bakım ve onarım hizmeti verildiğini söyledi. Albay Ocak, fabrikada havacılık standardına uygun olarak yaklaşık 8 bin kalem malzeme üretildiğini ve bu malzemelerin hava araçlarına takılarak ülke ekonomisine katkıda bulunulduğunu ifade etti. Yerlileştirme ve millileştirme hedefi kapsamında ürün çeşitliliği ve miktarının sürekli olarak arttığını anlatan Albay Ocak, \"Örneğin Cougar hava aracında sıhhi tahliye ve tedavi maksatlı olarak kullanılacak olan sedye sistemi, üretici firmasından 400 bin dolar bedelle tedarik edilecekken, fabrika imkanlarıyla 305 bin TL\'ye imalatı tamamlanmış olup sistem bazında 1 milyon 750 bin TL\'lik tasarruf sağlanmıştır\" dedi.

SIKORSKY HELİKOPTERLER ONARILIYOR

Pilot Albay Fethi Şahbaz ise fabrikada bakımı yapılan bir Sikorsky helikopteri ile ilgili bilgi verdi. Fabrikanın dünyada Sikorsky firması ile bakım onarım sözleşmesi imzalamış tek merkez olduğunu belirten Şahbaz, \"Helikopterin bakımları saatlik bazda yapılmakta. Bu bakımların çoğunluğu birlikler tarafından yapılır. 500 saatlik bakımdan sonra gövde yenileştirmeyle fabrikamıza gelir. Fabrikada boyası dahil tüm parçalar sökülür, ilgili atölyelere gönderilir. Tekrardan montaj edilerek burada kontrolleri yapılır\" diye konuştu.



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