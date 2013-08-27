Türk Hava Yolları’nın ilk altı aylık mali tabloları açıklandı

Mali tablolara göre gelirler yüzde 23 artışla 8,2 milyar TL’na ulaştı. Esas Faaliyet Karı ise yüzde 192 gibi yüksek bir artışla 439 milyon TL olarak gerçekleşti. Ağırlıklı olarak kur farkı kaynaklı olmak üzere finansal kalemler ve vergi etkisi nedeniyle Net Dönem Karı geçen seneye göre yüzde 29 azalarak 121 milyon TL oldu.

Trafik sonuçlarına göre ise yılın ilk yarısında 22,4 milyon yolcu taşınmış olup yolcu sayısında yüzde 26, arz edilen koltuk kilometrede (AKK) yüzde 21, ücretli yolcu kilometrede (ÜYK) ise yüzde 27 artış sağlandı. Yolcu doluluk oranı ise 3,4 puanlık artışla yüzde 78,9’a yükseldi. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) tarafından yayınlanan istatistiklere göre aynı dönemde global havacılık sektörü yolcu, AKK ve ÜYK büyümeleri sırasıyla yüzde 3,7, yüzde 3,9 ve yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.

2013 yılı içerisinde açılan 15 yeni dış hat ve 5 yeni iç hat ile birlikte uçulan dış hat nokta sayısı 196’ya, uçulan toplam nokta sayısı 237’ye, uçulan ülke sayısı ise 103’e ulaştı. 6,4’lük filo yaşı ile Avrupa’nın en genç filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları’nın filosundaki uçak sayısı 182’si dar gövde, 40’ı geniş gövde ve 10’u kargo olmak üzere bugün itibariyle 232’dir.

2011 ve 2012’nin ardından 2013 yılında da Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi ödülüne layık görülen Türk Hava Yolları bir yandan ürün ve hizmet kalitesini yükseltirken bir yandan da elde ettiği pozitif mali sonuçlarla havacılık sektöründeki konumunu ve gücünü pekiştirmektedir.