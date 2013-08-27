T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türk Hava Yolları’nın ilk altı aylık mali tabloları açıklandı

Türk Hava Yolları’nın 2013 yılı ilk yarısına ait konsolide mali tabloları Borsa İstanbul’a gönderildi

27 Ağustos 2013 14:06

Mali tablolara göre gelirler yüzde 23 artışla 8,2 milyar TL’na ulaştı. Esas Faaliyet Karı ise yüzde 192 gibi yüksek bir artışla 439 milyon TL olarak gerçekleşti. Ağırlıklı olarak kur farkı kaynaklı olmak üzere finansal kalemler ve vergi etkisi nedeniyle Net Dönem Karı geçen seneye göre yüzde 29 azalarak 121 milyon TL oldu.
Trafik sonuçlarına göre ise yılın ilk yarısında 22,4 milyon yolcu taşınmış olup yolcu sayısında yüzde 26, arz edilen koltuk kilometrede (AKK) yüzde 21, ücretli yolcu kilometrede (ÜYK) ise yüzde 27 artış sağlandı. Yolcu doluluk oranı ise 3,4 puanlık artışla yüzde 78,9’a yükseldi. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) tarafından yayınlanan istatistiklere göre aynı dönemde global havacılık sektörü yolcu, AKK ve ÜYK büyümeleri sırasıyla yüzde 3,7, yüzde 3,9 ve yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.
2013 yılı içerisinde açılan 15 yeni dış hat ve 5 yeni iç hat ile birlikte uçulan dış hat nokta sayısı 196’ya, uçulan toplam nokta sayısı 237’ye, uçulan ülke sayısı ise 103’e ulaştı. 6,4’lük filo yaşı ile Avrupa’nın en genç filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları’nın filosundaki uçak sayısı 182’si dar gövde, 40’ı geniş gövde ve 10’u kargo olmak üzere bugün itibariyle 232’dir.
2011 ve 2012’nin ardından 2013 yılında da Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi ödülüne layık görülen Türk Hava Yolları bir yandan ürün ve hizmet kalitesini yükseltirken bir yandan da elde ettiği pozitif mali sonuçlarla havacılık sektöründeki konumunu ve gücünü pekiştirmektedir.

ETİKETLER

thyuçakuçuşhavacılıktürk hava yollarıborsa istanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24