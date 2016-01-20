Türk Hava Yolları'na ait uçağın 7 saat rötar yapmasına yolculardan sert tepki

Türk Hava Yolları’nın (THY) bugün saat 12.10’da kalkması gereken Sivas-İstanbul TK 2659 sefer sayılı uçağı saat 22.40’ta havalanması 7 saat uçakta bekleyen yolculardan bazılarının kokpiti yumruklamasına sebep olduğu belirtildi.

DHA'dan Eraydın Aytekin ve Gökhan Ceylan'ın haberine göre Sivas’tan İstanbul Atatürk Havalimanı’na uçuş yapması beklenen TK 2659 sefer sayılı THY uçağı, yolcuları saatinde aldı. Bir süre bekledikten sonra yolculara kar yağışı nedeni ile hava muhalefetinden dolayı uçağın gecikmeli kalkacağı belirtildi.

Yolcular saat 15.00’e kadar uçak içerisinde bekletildikten sonra indirildi. Bir süre sonra uçağın kalkış yapacağı belirtilerek yolcular yeniden uçağa davet edildi. Saat 16.00’da yolcular yeniden uçağa alındı. İddiaya göre saat 19.00’a kadar uçak yine havalanmadı. Yolcular arasında fenalık geçirenler olunca sağlık ekiplerinden yardım istendi. Ardından yolcular ikinci kez uçaktan indirildi.

Kokpiti yumrukladılar

İki kez uçağa binen ve saatlerce uçakta kalan yolculardan bir kısmının pilota tepki gösterip kokpiti yumrukladıkları iddia edildi. İddiaya göre uçağın pilotu Çağatay Şamil M.’nin de kendisini iyi hissetmediğini belirterek, sağlık ekiplerinden yardım istediği ifade edildi. Bağlantılı uçuş yapan yolcuların büyük bölümü, uçaklarını kaçırdıklarını belirterek duruma tepki gösterdi. Bazıları da biletlerini erteleyerek uçuştan vazgeçti.

Uçağın yolcuları arasında yer alan Sivas Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ergüder Sümbüloğlu, "12’ye 10 kala civarında uçağa alındık. Saat 19.30’a kadar uçağın içindeydik.

Türk Hava Yolları’nın Avrupa’nın en iyi havayolları olduğunu söylüyorlar. Messi’nin sponsoru, Barcelona’nın sponsoru ama burada büyük bir kaos var. 7 saat boyunca doğru düzgün hiç bir açıklama yapılmadan, bir pilotun iki dudağının arasındaki cümlelerle bu hale geldik. Uçak içerisinde büyük sıkıntılar yaşandı. Hamileler vardı, astım hastaları vardı. Pilotla sözlü münakaşa yaşayanlar vardı. Ama buna rağmen hiç kimseden bir açıklama alamadık" dedi.

Diğer uçakların havadan etkilenmediğini ve kalkış yapabildiğini belirten Sümbüloğlu, "Yurtiçi, yurtdışı bütün uçaklar geldi. Uçaklar kalktı. Şu anda hala da kalkmaya devam ediyor. Bir tek bizim uçağımız kalkmadı. Pilotla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 12’yi 10 geçe gibi kar yağışı başladı. O, 1 saat içerisinde kalkış için her şey çok uygundu. Ambulans geldi yolculardan hastalananlar oldu denildi. Pilotun rahatsızlandığını söyleyenler oldu. Ama pilotun keyfi yerindeydi. İnerken bize camdan el sallıyorlardı" dedi.

"Kaptan tedavi görüyor"

Yolculardan Muhammet Şimşek ise, kendilerinin uçakta beklediği 7 saat boyunca 5 uçağın havalandığını belirterek, "Kule izin vermiş ama kaptan kendine güvenemiyormuş. Pisti temizlediler o kadar ama pilot güvenememiş kendine. İtiraz ettik, pilotu değiştirmelerini söyledik" diye konuştu.

Bir başka yolcu Haldun Tekin de pilotla ilgili bir sıkıntı olduğunu belirterek, "Biz şikayetlerimizi dile getirmek için müşteri hizmetlerini aradık. Uçakta operasyonel bir faaliyet gözüktüğünü söylediler. Onun içeriğini de sorduğumuzda kaptanın tedavi gördüğünü söylediler. Millet içeride 7-8 saat beklediği için gerçekten çok sinir oldu. O yüzden kalkamayışının sebebi kaptanın rahatsızlığıymış gibi. Bununda kaptanın kendini kurtarmaya yönelik bir hareket olduğunu düşünüyorum" dedi. Tartışmaya yol açan THY uçağı saat 22.40’ta havalanırken, yolcuların büyük bölümünün biletlerini iptal ettiği öğrenildi.