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Türk Hava Yolları, yabancı pilotları 6 aylığına ücretsiz izne çıkardı

25 Ekim 2020 18:41

Türk Hava Yolları şirket bünyesinde çalışan yabancı pilotları 6 aylığına görevden uzaklaştırdı.

Airline Haber'e göre; Türk Hava Yolları yabancı pilotlara gönderdiği bildiride İş Kanun’un 10’uncu maddesine dayanarak 6 ay boyunca ücretsiz izne çıkarılması kararlaştırılan yabancı pilotlara durum tebliğ edildi.

Tebliğ edilen bildiride Koronavirüs'ün havacılık sektöründe olumsuz etkilerinin artarak  devam etmesinin, gelir ve gider  dengesi göz önünde bulundurularak önceki alınan kararlara ek olarak yeni kararlar alındığı açıklandı.

Alınan kararlarda yabancı uçucu ekibin ülkelerine dönmek için pass bilet haklarını kullanabileceği kaydedilirken kararın 1 Kasımdan itibaren  geçerli olacağı bildirildi.

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