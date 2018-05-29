Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO'dan işbirliği

İSTANBUL, (DHA) - Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO, İstanbul Yeni Havalimanı yakınında yeni bir yaşam alanı kurmak üzere ilk adımı attı.

Türk Hava Yolları ile Emlak Konut GYO, 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na 5 dakika ulaşım mesafesindeki 350 hektar alanda, çoğu konut olmak üzere yeni bir şehrin temellerini atmak üzere anlaşma imzaladı. Türk Hava Yolları çalışanının daha etkin, verimli ve mutlu çalışmalarını sağlayacak yaşam alanlarını oluşturmak amacıyla ilk adımı atılan proje; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerin hayata geçirildiği Arnavutköy bölgesinde kurulacak.

İmza töreni, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürü Murat Kurum’un katılımı ile Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında gerçekleşti.

AYCI: BİZİM İÇİN YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

İmza töreninde konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, \"Bizim için yeni bir çağ başlıyor. 29 Ekim 2018 itibarıyla dünyanın en büyük ve en modern havalimanlarından biri Türk Hava Yolları uçaklarının yeni evi olacak. İstanbul Yeni Havalimanı’ndan uçacak ilk uçağımız ile birlikte Türk sivil havacılığının geleceği yeniden şekillenecek. Yaklaşık 50 bin çalışanı ile Türk Hava Yolları ailesi bu değişimi heyecanla beklemektedir. Bu değişim yalnızca işimize de değil, hayatımızın her anına dokunacaktır. Çalışma arkadaşlarımız arasında yaptığımız bir ankette 12 bin 500 arkadaşımız Yeni Havalimanı’na yakın konumda yeni bir konut ve yaşam alanı ihtiyacı olduğunu belirtti. Biz de bugün burada tıpkı yeni havalimanımız gibi modern ve devasa bir yaşam alanı kurmak için ilk adımı atıyoruz. Bu alanda Türk Hava Yolları ailesi özlenen semt kültürüne yeniden kavuşacak ve ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri yanı başında bulacak. Umuyoruz ki Türk Hava Yolları ailesi bu alanlarda huzurlu ve mutlu bir yaşam sürer\" dedi.

\"MEGA PROJELER SADECE İSTANBUL\'A DEĞİL ÜLKEMİZE KATME DEĞER OLUŞTURACAK\"

29 Mayıs’ta düzenlenen imza töreninde konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum ise, Türkiye’nin toplamda 44,7 milyar dolarlık 7 projeyle dünya genelindeki kamu-özel sektör iş birliği yatırımlarının yüzde 40\'ını tek başına gerçekleştirerek, küresel mega projeler sıralamasında lider olduğuna vurgu yaptı. Kurum, şöyle konuştu:

\"5 yılda İstanbul’da gerçekleştirilen; Marmaray, Avrasya Tüp Geçişi, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi mega proje yatırımları sadece İstanbul’a değil ülkemiz ekonomisi üzerinde oldukça büyük bir katma değer oluşturacak adımlar olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanımız tarafından \'asrın projesi\' olarak tanıtılan ve yakın zamanda güzergahı açıklanan; güneyde Küçükçekmece Gölü’nden başlayıp kuzeyde Karadeniz’e kadar ulaşan Kanal İstanbul projesinin rotası üzerinde, inşası tamamlanmak üzere olan yeni havalimanı ise hemen yakınında bulunan Arnavutköy, Dursunköy mahallesindeki arsalarımız üzerinde, her kesimden insanımıza hitap edecek\"

\"225 BİN KİŞİ BU PROJEDE İSTİHDAM EDİLECEK\"

\"29 Ekim\'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte ülkemiz dünyanın yeni sivil havacılık merkezi konumuna gelecek\" diyen Kurum, \"İstanbul’un kuzeyinde gerçekleşecek bu değişim ile birlikte doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişi bu projede istihdam edilecektir. Bu çerçeveden baktığımızda havalimanının çevresinde nitelikli bir yaşam alanı ihtiyacı doğacağı aşikardır. Bugün Türk Hava Yolları ile birlikte bu ihtiyacı karşılayacak yeni bir yaşam alanı kurmak üzere ilk adımı atıyoruz. Şirketimizin sahip olduğu yaklaşık 3,6 milyon metrekare arsamızın yüzde 50 hissesini Türk Hava Yolları’na devrederek önemli bir ortaklık gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde planlı kent anlayışının ilk temsilcileri arasında yer alan Emlak Konut GYO A.Ş. bu projede Türk Hava Yolları ile iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duymaktadır. Türk Hava Yolları ailesine projenin hayırlı olmasını diliyorum\" ifadelerini kullandı.

Yeni nesil mahalle gelişimini ve geleneksel semt tasarımını harmanlayan proje, sosyal birlik duygusunu, özlenen semt kültürü yaşamını en üst seviyeye çıkartacak şekilde hayata geçirilecek. Projede; 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 gibi daire tipleri Türk Hava Yolları çalışanlarının tercihine sunulacak.

Proje; her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve rekreatif alanları, meydan ve etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini bünyesinde barındıracak. Ayrıca sürdürülebilirlik kapsamında projede yenilenebilir enerji kaynaklarından, yağmur suyu ve gri su geri kazanımı teknolojisinden yararlanılması hedefleniyor.

Vadileri, tepeleri ve ormanlık alanları koruyan, yeşile ve doğaya saygılı proje aynı zamanda arsa alanı bakımından Emlak Konut GYO’nun şimdiye kadar geliştirdiği en büyük proje olma özelliğini taşıyor.

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