Türk Hava Yolları, üst düzey yöneticiler için yapılan 1 yıllık harcamayı açıkladı

Türk Hava Yolları (THY), üst düzey yöneticilerinin yaptığı bir yıllık harcamayı açıkladı. Kuruluşun faaliyet raporuna göre, THY ve raporda adı verilen bağlı 2 şirketteki yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri için 2020’de maaş ve diğer olanaklar dahil, toplam 19 milyon 466 bin 996 lira harcandı. THY, her bir üye ve yöneticiye yapılan ödemeleri ise açıklamadı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, skaladaki “kişi bazında yapılan harcama” maddesine karşılık, “Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödenen ücret ve ikramiye dahil tüm menfaatlerin toplamı yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır” notunu düştü.

Yöneticilerine 1 yılda yapılan yaklaşık 19 milyon 466 bin 996 liralık harcama için de raporda, “Ödenen ücret, ikramiye, kullanımları için tahsis edilen araçlar ve iletişim harcamaları dahil tüm maddi menfaatlerin toplamı” ifadesi kullanıldı. Huzur hakkı almayan yönetim kurulu ve icra kurulu üyelerine ayrıca her 3 ayda bir net maaş üzerinden brüt ikramiye ödendiği de belirtildi.

THY ve bağlı 2 şirketin yönetim kurulunda 22 yönetici var. Ancak 3 isim birden fazla yerde görev aldığı için toplamda 3 şirkette 19 ayrı isim görev yapıyor. Böylece rapora göre 19.5 milyon 19 kişiye dağıtılmış oldu.