THY, Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini askıya aldı

Türk Hava Yolları (THY), Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini 'tedbir amacıyla' yarın saat 21.00'e kadar askıya aldı.

İran ile ABD arasında son günlerde yaşanan kriz sürerken bölgede artan gerilim nedeniyle THY, Irak ve İran'a yaptığı tarifeli seferleri geçici olarak durdurdu. Bu kapsamda THY, iki ülkedeki uçuşlarını yarın (9 Ocak 2020) akşam saat 21.00'e kadar durdurma kararı aldı.

Irak ve İran hava sahası kullanılmayacak

Öte yandan THY'nin farklı ülkelere seyahat eden uçakları da Irak ve İran hava sahasını yine bu süre zarfında kullanmayacak. Uçaklar belirtilen hava sahasına girmeden rotalarında devam edecek.

Ne olmuştu?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından bölgede gerilim iyice artmıştı. Daha sonra İran art arda yaptığı açıklamalarla buna karşılık verileceğini belirtmişti. Son olarak da İran, ABD'nin Irak'taki üslerine balistik füzelerle saldırı gerçekleştirmişti.