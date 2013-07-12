THY'nin yüzde 49'unun satılması için düğmeye basıldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) kamuya ait yüzde 49,12 hissesinin özelleştirme çalıştırmaları kapsamında, Amerikan şirketi McKinsey Danışmanlık ile danışmanlık hizmet alımı sözleşmesi imzalanacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Borsa İstanbul'a (BİST) yaptığı açıklamada, THY ve iştiraklerinin idari, mali, hukuki durumlarının, maliyet yapılarının analizi, operasyonel performanslarının belirlenmesi, büyüme stratejilerinin izlenmesi ve gerektiğinde özelleştirme stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla danışmanın seçildiğini belirtti.

Yüzde 50.88 halka açık olacak

Yüzde 49,12 oranındaki kamu payı özelleştirme kapsam ve programında bulunan THY'de, özelleştirme çalışmalarına yönelik daha önce imzalanan danışmanlık hizmet alım sözleşmesi 3 Mart'ta sona ermişti.

THY'nin yüzde 49,12 hissesi ÖİB'in elinde bulunurken, yüzde 50,88 hisse ise halka açık.