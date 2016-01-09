Türk Hava Yolları, pazar günü İstanbul'daki 31 seferi iptal etti

İstanbul'da Pazar günü beklenen kuvvetli lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 31 seferini iptal etti.

Konuyla ilgili olarak THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, 10 Ocak Pazar günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanması beklenen kuvvetli fırtına şiddetindeki lodos nedeniyle, olası kapasite azaltılmasına gidildiği belirtilerek, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com <http://www.turkishairlines.com/> adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

Buna göre, THY'nin İç Hatlar'da Adana, Ankara, Trabzon, Kayseri, Elazığ, Nevşehir, Erzurum ve Malatya; Dış Hatlar'da da Venedik, Brüksel, Bakü, Batum, Tiran, Budapeşte, Doha, Zaporijva, Zagrep, Cezayir ve Napoli seferleri iptal edildi.