T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk Hava Yolları, pazar günü İstanbul'daki 31 seferi iptal etti

İptallerin nedeninin kuvvetli lodos olduğu öğrenildi

09 Ocak 2016 00:47

İstanbul'da Pazar günü beklenen kuvvetli lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 31 seferini iptal etti.

Konuyla ilgili olarak THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, 10 Ocak Pazar günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanması beklenen kuvvetli fırtına şiddetindeki lodos nedeniyle, olası kapasite azaltılmasına gidildiği belirtilerek, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com <http://www.turkishairlines.com/> adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

Buna göre, THY'nin İç Hatlar'da Adana, Ankara, Trabzon, Kayseri, Elazığ, Nevşehir, Erzurum ve Malatya; Dış Hatlar'da da Venedik, Brüksel, Bakü, Batum, Tiran, Budapeşte, Doha, Zaporijva, Zagrep, Cezayir ve Napoli seferleri iptal edildi.

 

ETİKETLER

thyseferiptalpazarhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24