Türk Hava Yolları'nın iptal ettiği sefer sayısı 407'ye ulaştı

Türk Hava Yolları'nın (THY) ilave iptallerle birlikte bugün İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere toplam 407 seferi iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor.

DHA'da yer alan son dakika haberine ve THY'den alınan bilgiye göre, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği iptal edilen uçuş sayısı 357'ye ulaştı.

THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise bugün plânlanan 32 iç hat uçuşunu daha iptal etti. Böylelikle toplam iptal edilen uçuş sayısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 50 oldu.