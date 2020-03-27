Türk Hava Yolları, New York uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında New York'a uçuşlarını durdurdu.

Türk Hava Yolları, ABD'de Koronavirüs'ün en çok etkilendiği eyalet olan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün "Koronavirüs'ün yeni üssü olabilir" dediği New York'a seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son güncelleme: 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek. Buna göre New York hattı iptal edilmiştir" diye yazdı.

Türk Hava Yolları, 22 Mart'ta aldığı kararlar, Koronavirüs nedeniyle Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York, Washington hariç tüm yurt dışı seferlerinin 17 Nisan'a kadar yapılmayacağını duyurmuştu.

Bir günde yüzde 40 artış

Öte yandan 26 Mart'ta New York'ta virüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı, bir günde yüzde 40 artarak 5 bin 327'ye çıktı.

New York Valisi Andrew Cuomo, 26 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki vaka sayısının 37 bin 258'e çıktığını söyledi.

Cuomo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise New York'taki hastane kaynaklarının yakında tükeneceğini söylemişti.