Türk Hava Yolları, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından önce 127 ülkede 319 şehre sefer düzenleyen ve Genel Müdür Bilal Ekşi’nin ifadesiyle “dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi” Türk Hava Yolları, 5 nokta dışında tüm yurt dışı uçuşlarını durdurdu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir duyuru yayımlayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York, Washington hariç tüm yurt dışı seferlerinin 17 Nisan'a kadar yapılmayacağını yazdı.

Uçuşların 27 Mart'tan itibaren durdurulduğunu belirten Ekşi, "Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir. 'Bu da geçer yahu!' diyoruz" dedi.

Öte yandan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şu ülkelere uçuşlar durdurulmuştu:

Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Çin, Danimarka, Mısır, Fransa, Gürcistan, Almanya, İran, Irak, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Suudi Arabistan, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Kuveyt, Bangladeş, Moğolistan, KKTC, Ukrayna, Kosova, Fas, Lübnan, Ürdün, Kazakistan, Özbekistan, Umman, Slovenya, Moldova, Cibuti, Ekvator Ginesi, Kanada, Hindistan, Macaristan, Guatemala, Polonya, Kenya, Sudan, Çad, Filipinler, Letonya, Tayvan, Peru, Sri Lanka, Ekvator, Nijer, Tunus, Cezayir, Fildişi Sahili, Finlandiya, Angola, Çekya, Dominik, Kamerun, Karadağ, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Moritanya, Nepal, Portekiz, Panama.