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Türk hava sahasını ihlal ettiler ANKARA (A.A) 

21 Aralık 2011 20:04

-Türk hava sahasını ihlal ettiler ANKARA (A.A) - 21.12.2011 - İtalya ve Almanya'ya ait uçaklar Ege Denizi'nde Türk hava sahasını ihlal etti, Yunanistan'a ait uçaklar da uluslararası hava sahasında Türk uçaklarına ''önleme'' ve ''taciz'' uçuşu yaptı. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Almanya'ya ait C-160 tipi bir askeri nakliye uçağı, 20 Aralık'ta Datça Yarımadası'nın güneybatısında Türk hava sahasını 2 dakika süreyle ihlal etti. Aynı tarihte İtalya'yan B-762 tipi bir askeri uçak, Datça Yarımadası'nın güneybatısında Türk hava sahasına 1 dakika süreyle girdi. Yunanistan'a ait uçakların yaptığı ''taciz'' uçuşuna ilişkin bilgi ise şöyle: ''Sakız Adası kuzeybatısı Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden F-16 uçaklarımıza, Yunanistan'ın Tanagra meydanından kalkan ve anılan ülkeye ait M-2000 uçakları tarafından, toplam 4 dakika süre ile 2 kez radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştur.'' Ayrıca, Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan Türk F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın N. Ankhialos meydanından kalkan F-16 uçakları 6 dakika süre ile bir kez radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulundu. Açıklamada, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra eden Türk F-16 uçaklarına, Yunanistan uçaklarının önleme yaptığı da kaydedildi.

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