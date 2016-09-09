Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk kadın filo komutanı

TÜRK Hava Kuvvetleri’nde bir ilk yaşandı. İlk defa filo komutanlığı görevine bir kadın subay atandı. Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay, akrobasi ekibi Türk Yıldızları 134. Filo Komutanı oldu.

Türk Yıldızları ailesinde son bir yılı filo komutanlığı olmak üzere üç yıl görev yapan Yarbay Şenol Çetin, filo komutanlığı görevini, 4 Numara Gösteri Pilotu olarak görev yapan Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay’a devretti.

DHA'dan Tolga Özbek'in haberine göre, Esra Binbaşı, 1992 yılında Hava Harp Okulu’na girdi. 1996’da mezun olduktan sonra Çiğli’de pilotaj eğitimini başarıyla bitirdi. Daha sonra harbe hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na atandı. Öğretmen Pilot olan Esra Özatay, 3 yıl önce Türk Yıldızları akrobasi ekibinin görev yaptığı 134’üncü Filo’ya atandı. Evli, biri 10 diğeri 8 yaşında iki çocuk annesi olan tecrübeli pilot, aynı zamanda gösteri uçuşlarında da aktif olarak uçuyor.



Türk Yıldızları akrobasi ekibi, F-5 tipi süpersonik yani sesten hızlı uçaklarla gösteri yapıyor. Yedi uçağa sahip ekibin ana merkezi Konya.