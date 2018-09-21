"Türk Hava Kurumu 'Reis'e rağmen dolarda ısrar ediyor; dolar üzerinden talepte bulunuyor"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, doların yükselmesinin ardından TL'nin değerini yitirmesini önlemek amacıyla yaptığı “Bu ülkede dolar ile Euro ile kira mira yok, bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler” açıklamasını hatırlatarak, Türk Hava Kurumu'nun bir taşınmazıyla ilgili muhatabına çektiği ihtarnamede Amerikan Doları üzerinden talepte bulunmasını köşesinde değerlendirdi. Yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni işaret eden Hakan, "Türk Hava Kurumu 'Reis'e rağmen dolarda ısrar ediyor " yorumunda bulundu.

Ahmet Hakan'ın "Ekonomi dibe çakılsa AK Parti düşüşe geçer mi?" başlığıyla (21 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"THK 'Reis'e rağmen dolarda ısrar ediyor

Daha geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkede dolar ile Euro ile kira mira yok, bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler” diye noktayı koydu.



Üstelik konuyla ilgili “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” de taş gibi yürürlükte!



İşte böyle bir ortamda...



Türk Hava Kurumu gibi millilikte en başı çekmesi gereken kurumumuz, bir taşınmazıyla ilgili muhatabına çektiği ihtarnamede Amerikan Doları üzerinden talepte bulunuyor.



İhtarnamenin her sayfasında dolarlar havada uçuşuyor.



Milli seferberlik ruhuna Türk Hava Kurumu uyum sağlamayacaksa... Kim uyum sağlayacak Allah aşkına!"

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