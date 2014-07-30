Türk Hava Kurumu havayolu şirketi kuruyor

Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Osman Yıldırım, hava yolu şirketi kurma çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Kurulacak hava yolu şirketi başlangıçta çok büyük olmayacak. Hem kargo hem de yolcu taşımacılığı yapılacak" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, Yıldırım, son yıllarda Türk insanının kolay ve emniyetli ulaşım yolu olan havayolunu tercih etmeye başladığını ifade ederek, bunun çok parlak bir sektör olduğunu söyledi.

THK'nın, uçak ve helikopterlerin bakımlarının yapıldığı Türkiye genelinde 4 merkezi ile Isparta'da Havacılık Eğitim Kompleksinin bulunduğunu anlatan Yıldırım, "Biz şu anda kendi havayolu şirketimizi kurma çalışmalarını sürdürüyoruz. Kuracağımız havayolu şirketi THK bünyesinde olacak. Hem kargo hem de yolcu taşımacılığı yapılacak" diye konuştu. Yıldırım, havayolu şirketinin başlangıçta çok büyük olmayacağını, kargo ve yolcu taşımacılığı yapılacağını söyledi.

Uçuş ekibini kendi yetiştirecek

Uçak bakım kabiliyeti olan THK'nın havacılık alanında çalışacak pilot, kabin memuru, meydan işletmecisi gibi personel yetiştiren THK Üniversitesi olduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"THK, bünyesine bir havayolu şirketi katarsa sistem bütünlüğünü sağlamış olacak. Bunun için çalışıyoruz. THK'nın önümüzdeki 25 yılını planladık. Biz koltuğa yapışmadık, buradaki işimiz bittiğinde burayı bırakacağız. Ama burada kurduğumuz sistem, bizden sonraki başkanlar tarafından da THK'yı 2050'li yıllara kadar taşıyacak." Yıldırım, havayolu şirketinin bu yıl içinde kurulup çalışmalarına başlamasını planladıklarını belirtti.

Atatürk'ün emriyle kuruldu

Türk Hava Kurumu, Türkiye'de havacılık sanayisini kurmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak için 16 Şubat 1925'te Atatürk'ün emri ile kuruldu. Kurulduğunda Cevat Abbas Gürer kurucu ve başkan idi ve dernek Türk Tayyare Cemiyeti adını taşımaktaydı. 1935 yılında Türk Hava Kurumu (THK) adını aldı.