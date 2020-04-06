Türk Hava Kurumu 11 uçağın ardından 7 taşınmazını da satıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kurum ihalelerini iptal ederken kayyımın yönetimindeki Türk Hava Kurumu, (THK) 11 uçağının ardından aralarında meskenlerin de bulunduğu 7 taşınmazını daha satışa çıkardı. İhaleler mayıs ayında yapılacak.

Hükûmet geçen yıl orman yangınlarıyla mücadelede THK uçaklarını kullanmadı. THK’nin “Uçaklarımız meydanda hazır bekliyor” açıklamalarına karşın, hükûmet yangınlara helikopterle müdahale etti. Bu tavır muhalefet tarafından eleştirilirken, hükûmet THK’nin ihalede yüksek teklif verdiği için tercih edilmediğini bildirdi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre THK yönetimine geçen ekim ayında kayyım atandı. Kurumda son günlerde yaşananlar ise dikkat çekti. THK geçen günlerde kurum envanterinde bulunan 11 adet “M-18 A/B Dromader uçağını” ve depoda bulunan formlu/formsuz malzemelerini satışa çıkarmıştı. Uçakların ihalesi 13 Nisan’da “belli istekliler arasında ihale” usulüyle gerçekleştirilecek. Bu uçaklar ilaçlama ve yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılıyordu. THK daha sonra Kütahya’nın merkez ilçesindeki taşınmazını da “kapalı teklif açık arttırma usulü” ile satacağını duyurmuştu.

7 taşınmaz satışta

THK dün de 7 taşınmazını daha satışa çıkardı. Eskişehir Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki mesken vasıflı taşınmaz 11 Mayıs’ta, Adana Yüreğir’de yer alan zemin kat 1 bağımsız bölüm 15 Mayıs’ta, Muş merkezdeki taşınmaz 7 Mayıs’ta, Bursa Osmangazi’deki konut 18 Mayıs’ta, Yalova Çiftlikköy’deki mesken 8 Mayıs’ta, Kocaeli İzmit ilçesindeki taşınmaz 13 Mayıs’ta, Denizli Pamukkale’deki taşınmaz 6 Mayıs’ta satılacak. İhaleler kapalı teklif açık artırma usulüyle yapılacak. THK’deki bu taşınmazların halen kullanılan taşınmazlar olduğu da öğrenildi.