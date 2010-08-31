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Ekonomi

TÜRK HARB

31 Ağustos 2010 21:04

-TÜRK HARB-İŞ: ARABULUCU DA ANLAŞMA SAĞLAYAMADI  ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Türk Harb-İş Sendikası, yabancı askeri iş yerleri toplu sözleşme görüşmelerinde, ara bulucu aşamasında da anlaşma sağlanamadığını bildirdi. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, ''işverenin toplu iş sözleşmesi güvencelerini zayıflatacak ve giderek tümüyle ortadan kaldıracak dayatmalarla, önemli sayıda çalışanın sendikasızlaştırılması sonucunu yaratacak öneriler getirdiği'' ifade edildi. İşverenin ücret zamları konusunda da ''ekonomik ve toplumsal gerçeklere aykırı'' önerilerde bulunduğu belirtilen açıklamada, ''çalışanların iş sözleşmelerinde belirtilen mesleklerde çalıştırılması, görev tanımlarının açık olarak yapılması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin yaşama geçirilmesi'' konularında da anlaşmaya varılamadığı anlatıldı. Açıklamada, ''Adana İncirlik, Ankara ve İzmir'de bulunan yabancı askeri iş yerlerinde çalışan üyelerimiz için 1 Nisan 2010 - 31 Mart 2012 tarihleri arasında geçerli olacak toplu sözleşme görüşmelerinde ara bulucu aşamasında da anlaşma sağlanamadı'' denildi.

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