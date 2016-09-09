Türk halterciden Paralimpik oyunlarında dünya rekoru

Brezilya'nın başkenti Rio'da oynanan ve bedensel engelli sporcuların yarıştığı 2016 Paralimpik oyunlarında Türkiye 2 madalyanın sahibi oldu.

37 yaşındaki yürüme engelli halterci Nazmiye Muratlı 104 kilo kaldırarak kendisine en yakın rakibi Çinli Zhe Cui'yi geçti ve dünya rekorunu kırdı.

Muratlı, Londra 2012 Paralimpik Olimpiyatları'nda da yine dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştu. Böylece Muratlı Paralimpik oyunlarında iki yıl üst üste altın madalya sahibi olan ilk Türk sporcu oldu.

Rekoru 106 kilograma çıkarmaya çalışan Muratlı başarılı olmadı ancak dünya rekorunu kırarak ve Türkiye'nin Rio 2016 Paralimpik oyunlarındaki ilk altın madalyasını kazandı.

48 kiloda mücadele veren 25 yaşındaki görme engelli Judocu Ecem Taşın ise bronz madalya sahibi oldu.

Tayvanlı Judocu Lee Kai-Lin'i yenen Taşın, Türkiye'nin Paralimpik oyunlarındaki ilk madalyasını kazandırdı.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç judocu Ecem Taşın'ı tebrik etti.

Kılıç mesajında, "2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Judoda 48 kiloda Ecem Taşın bronz madalya elde ederek ülkemize Oyunlardaki ilk madalyayı kazandırdı. Milli Judocumuz Ecem Taşın'a ve başarıda emeği geçenlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tarihimizin en yüksek katılımıyla yer aldığımız 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Paralimpik Basketbol oyunlarında Japonya'yı 65-49 yenen Türkiye tekerli sandalye basketbol takımı ise bugün Avusturalya ile karşılaşacak.