Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Türk halkıyla ilişkilere

zarar vermek gibi bir niyeti olmadığını

söyledi.

Rus haber ajanslarının pazar günü yayınlanması beklenen bir belgeselden

yaptıkları alıntıya göre Putin, “Bunu

bir kez daha yinelemek istiyorum: Biz Türk halkını dost bir ulus olarak değerlendiriyoruz

ve özellikle de Türk

halkıyla ilişkileri bozmak istemiyoruz” dedi.

Putin, şu anki Türk yönetimi içinse “Hiçbir şey sonsuz değildir“ ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı AB'nin yaptırımlarına

rağmen, Rusya'nın Avrupa ile ekonomik ve politik

işbirliğini geliştirmek ve birlikte terörle mücadele etmek için açık ve hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler bir Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrası gerginleşmişti.