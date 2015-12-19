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Dünya
Deutsche Welle

“Türk halkıyla ilişkileri bozmak istemiyoruz”

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türk halkıyla ilişkileri bozmak istemediklerini kaydetti. Putin, şu anki Türk yönetimi içinse “hiçbir şey sonsuz değildir” ifadelerini kullandı.

19 Aralık 2015 17:17

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Türk halkıyla ilişkilere
zarar vermek gibi bir niyeti olmadığını
söyledi.     

Rus haber ajanslarının pazar günü yayınlanması beklenen bir belgeselden
yaptıkları alıntıya göre Putin, “Bunu
bir kez daha yinelemek istiyorum: Biz Türk halkını dost bir ulus olarak değerlendiriyoruz
ve özellikle de Türk
halkıyla ilişkileri bozmak istemiyoruz” dedi.

Putin, şu anki Türk yönetimi içinse “Hiçbir şey sonsuz değildir“ ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı AB'nin yaptırımlarına
rağmen, Rusya'nın Avrupa ile ekonomik ve politik
işbirliğini geliştirmek ve birlikte terörle mücadele etmek için açık ve hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler bir Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrası gerginleşmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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