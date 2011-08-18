-Türk halkının yüzde 61'i "hayatından memnun" ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Alman "Gelecekle İlgili Sorular Vakfı" tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de halkın yüzde 61'i "hayatından memnun". Avrupa'da 13 ülkede, 14 yaş üstü 14 bin kişi arasında yapılan kamuoyu araştırması, hayatından en memnun olanların yüzde 96 ile Danimarkalılar olduğunu gösterdi. Ekonomik krize rağmen yüzde 80 ile Yunanlıların ikinci sırada yer aldığı listede, daha sonra yüzde 79 ile İtalyanlar, yüzde 77 ile Fransızlar, yüzde 72 ile Hollandalılar ve İngilizler, yüzde 71 ile İsviçreliler, yüzde 68 ile İspanyollar, yüzde 63 ile Avusturyalılar, yüzde 61 ile Türkler ve Almanlar, yüzde 50 ile Polonyalılar ve yüzde 37 ile Ruslar yer aldı. Hemen hemen tüm ülkelerde kadınların erkeklerden, kırsal kesimde yaşayanların büyük şehirde yaşayanlardan, çiftlerin tek başına yaşayanlardan ve zenginlerin fakirlerden daha mutlu olduğunu gösteren araştırmaya göre, Avrupa gençliği geleceğe umutla bakıyor.