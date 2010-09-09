-TÜRK HALKININ TERCİHİ DENİZ, GÜNEŞ VE KUM İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - ''Türklerin Tatil Alışkanlıkları Araştırması''na göre Türk halkının bir çoğu tatil kavramını yaz tatili olarak görüyor ve yine büyük çoğunluk en ideal yaz tatilini ''Plaj, deniz olan herhangi bir yer'' olarak tanımlıyor. Pazar araştırma şirketi Millward Brown'un Türk toplumunun tatil alışkanlıklarını ve tercihlerini belirlemek amacıyla 510 kişi ile yaptığı anketin sonuçları oldukça çarpıcı bulgular ortaya koydu. İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Bursa, Antalya, Erzurum ve Gaziantep'te bilgisayar destekli yüz yüze anket yöntemi ile yapılan ''Türklerin Tatil Alışkanlıkları Araştırması''nın sonucunda tatilin Türk halkının hayatının bir parçası haline geldiği belirlendi. Araştırmaya göre, yılda en az 1 kez tatil yapanların oranı yüzde 58'e kadar çıkarken, bu oran tatilin Türk halkının bir parçası haline geldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre katılımcıların birçoğu tatil kavramını yaz tatili olarak gördüklerini belirtirken yine büyük çoğunluk en ideal yaz tatilini ''Plaj, deniz olan herhangi bir yer'' olarak tanımlıyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 58'i yılda bir kez tatile çıktığını belirtirken yüzde 27'lik bir kesim de yıl içerisinde tatile çıkmadıklarını söyledi. Yılda kaç kez tatile çıktınız sorusundan yola çıkarak belirlenen bu bulgunun yanı sıra şehirler baz alındığında ise Ankaralılar ve İzmirlilerin İstanbullulara kıyasla daha az tatile çıktıkları ortaya çıktı. ''Bu yıl tatile 2–3 kez çıktım'' diyenler ise çoğunlukla AB grubu ve İzmir'de yaşayan görüşmeciler oldu. -EN ÇOK YAZ TATİLLERİNİ SEVİYORUZ- Türk halkının en çok hangi zamanlarda tatile çıktığının belirlenmesi amacı ile ''Kaç gün Yaz tatili yapıyorsunuz?'' sorusunun yöneltildiği katılımcıların yıl içinde yaptığı tatil günü sayısı ve yaz tatili günü kıyaslandığında sonuçların paralel olduğu yani yapılan tatillerin çok büyük oranda yaz döneminde olduğu sonucu çıktı. Araştırmadan çıkan bu sonuca göre katılımcıların hemen hemen hepsi için tatil kavramı yaz tatilinden ibaret. Anket katılımcılarının yüzde 77'si yılda en az bir kez yaz tatili yaptıklarını belirtirken, iki veya üç kez yaz tatili yapanlar ise katılımcıların yüzde 15'ini oluşturdu. Yılda 2–3 kez tatil yapan kişiler yüksek sosyo ekonomik grubuna mensup kişilerden oluşurken, Ankaralılar diğer illerde yaşayan görüşmecilere kıyasla daha az yaz tatili yaptıklarını belirtti. Bölgeler bazında bakıldığında ise İzmirliler yine diğer illere kıyasla daha çok yaz tatili yapıyorlar. -İDEAL YAZ TATİLİ ''PLAJ, DENİZ OLAN HERHANGİ BİR YER''- Türk halkının ideal yaz tatili anlayışının ne olduğu ve gerçekten bireylerin hayallerinde ki yaz tatilini gerçekleştirip gerçekleştiremediğinin belirlenmesi amacıyla katılımcılara yöneltilen anket soruları sonucunda deniz kenarlarının katılımcılar için en ideal tatil mekanlar olduğu ortaya çıktı. Buna paralel olarak da ankete katılan görüşmecilerin yüzde 51'i bu yıl ki yaz tatillerini plaj, deniz olan herhangi bir yerde geçirdiğini belirtti. Yüksek gelir gruplarında katılımcıların yaz tatillerinden beklentileri yurt dışı egzotik yerler olurken, daha düşük sosyo ekonomik gruplarda ise aile/tanıdık ziyaretleri ön plana çıktı. Tüm bu beklentiler doğrultusunda bakıldığında ise deniz ve plaj olan yerlere gitmeyen katılımcıların yarısının tatilini evde televizyon karşısında diğer yarısı ise tanıdık ziyaretlerinde yaz tatillerini geçirdiği görüldü. Hayalleri süsleyen yurt dışı gezilerini ise çok az kişi gerçekleştirebildi. Araştırma sonuçlarına göre, deniz ve plaj olan herhangi bir yerde ideal yaz tatillerini yapabileceklerini söyleyen İzmirli katılımcıların çoğunluğu belirttikleri gibi, deniz, plaj olan herhangi bir yeri tercih etti. Tatil tercihlerini etkileyen unsurlarında incelendiği araştırmaya göre, yüzde 43 oranında kişi tatil tercihi yaparken yapılabilecek aktivitelere önem verirken bunu sırasıyla kalınacak mekanın özellikleri ve gidilecek şehir ya da ülkenin özellikleri takip etti. -ANKARA TATİL BÜTÇESİNİ ARTIRIRKEN İSTANBUL AZALTTI- Katılımcıların tatile ayırdıkları bütçeler incelendiğinde ise katılımcıların büyük bir kısmı yüzde 57'si geçen seneye kıyasla bu sene yaz tatil bütçelerinin değişmediğini belirtti. Çıkan sonuçlara göre en fazla Ankaralıların geçen seneye göre yaz tatili bütçelerini arttırdığı görülerken, İstanbul'lular ise diğer iller arasında en fazla bütçeyi azaltan grup olarak belirlendi. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre AB grubu katılımcıların diğerlerine göre daha az tatil yaptığı ancak yaptıkları tatil için en yüksek harcamayı gerçekleştirdikleri belirlendi. En uzun tatilleri ise D grubu görüşmeciler yaparken tatillerini akraba/aile yanı gibi seçeneklerle daha az maliyete gerçekleştiriyor. Araştırma dahilinde katılımcılara yöneltilen ''Yaz tatilinizi planlıyor musunuz?'' sorusundan çıkan sonuçlara göre ise Türk halkı yaz tatili planlarını yaparken erken rezervasyon yerine, en fazla birkaç hafta öncesinde karar veriyor veya son dakikayı bekliyor. Erken rezervasyonu ise AB grubu diğer sosyo ekonomik gruplara kıyasla daha çok tercih ediyor.