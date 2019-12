-TÜRK HALKININ ÖNCELİĞİ KONUT İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - MasterIndex araştırması, Türk halkının önceliğinin ''konut sahibi'' olduğunu belirledi. MasterCard tarafından kentsel nüfusu temsil eden 11 il merkezinde yaptırılan MasterIndex araştırması, ''Elinize fazladan 40 bin lira geçse nasıl değerlendirirsiniz?'' sorusuna yanıt aradı. Araştırmaya katılanların yüzde 19'u ''ev alırım'', yüzde 15'i ''otomobil alırım'' ve yüzde 9'u ''altına yatırım yaparım'' yanıtını verdi. MasterIndex'in son 5 yıllık verileri, Türk halkının ellerine geçen fazladan 40 bin lira ile ev alma isteğinin her zaman birinci, otomobil alma isteğinin de her zaman ilk üç sırada yer aldığını, yıllar içerisinde bu iki tercihte sapma olmadığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 8'i ''borç ödemek'', yüzde 8'i ''eğitim'' ve yüzde 6'sı ''tasarruf yapmak'' için harcama yapacağını ifade etti. Araştırmanın sonuçları geçen yılın tercihleriyle karşılaştırıldığında ''borçlarımı öderim'' diyenler azalırken, otomobil almak isteyenlerin sayısı arttı. Fazladan 40 bin lirayı değerlendirme yöntemleri kadın ve erkek ayırımına göre incelendiğinde, her iki grupta da ev almanın birinci, otomobil almanın da ikinci tercih olduğu görüldü. Kadınların üçüncü ve dördüncü tercihlerinin, fazladan paralarını ağırlıklı olarak ''altına yatırmak'' ve ''eğitim için harcamak'' olduğu görülürken, erkekler arasında ''altın alma'', ''borç ödeme'', ''tasarruf yapma'' ve ''yeni iş kurmak'' isteyenlerin yüzde 8'de kaldığı görüldü. Ayrıca erkeklerin yeni iş kurma/işini geliştirme konusundaki isteği kadınların bir hayli önünde (erkek yüzde 15, kadın yüzde 10). Kadınlar ise sağlık harcamalarına erkeklerden daha çok önem veriyor. Yanıtlar yaş kırılımına göre değerlendirildiğinde, 15–24 yaş grubunun ilk üç önceliğinin eğitim harcaması, otomobil ve gezi/eğlence/tatil, 55 yaş üstü grubun önceliğinin ise ev almak, sağlık ve altına yatırım olduğu görüldü.