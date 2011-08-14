-Türk halkının fitreleri Somali'ye ulaştı MOGADİŞU (A.A) - 14.08.2011 - Türk halkının fitreleri, yıllar süren iç savaşın ardından kuraklığın vurduğu Somali'de gıda bulmak için başkent Mogadişu'ya gelen halka ulaştı. Diyanet Vakfı yetkilileri başkent Mogadişu'da, içinde 102 kampın bulunduğu Hodan bölgesindeki Hidaye kampında halka gıda paketleri dağıttı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Her Evden Bir Fitre, Bir İftar Afrika'ya" başlıklı kampanyası çerçevesinde toplanan bağışlarla hazırlanan gıda paketlerinin iki kamyona yüklenerek Hidaye kampına ulaştırılması, kampta yaşayanlar tarafından sevinçle karşılandı. İzdihamın önüne geçmek için daha önce hiç yardım almadığı tespit edilen ailelere önce paket fişleri verilerek, sıraya girmeleri sağlandı. Sırayla fişlerini göstererek paketlerini alanların arasında paketleri taşımakta zorlanan kadın, çocuk ve engellilere Diyanet Vakfı yetkilileri ile güvenliği sağlayan askerler yardımcı oldu. -1600 gıda paketinin dağıtımı yapıldı Diyanet Vakfı Dış İlişkiler Müdürü Mustafa Tutkun, Hidaye kampında 1000 gıda paketinin dağıtımını yaptıklarını, böylece kampta toplamda 1600 paketin dağıtımının yapılmış olduğunu aktardı. Tutkun, bu çalışmayla, şu ana kadar Türkiye'den gelen üç uçakla Mogadişu'ya ulaşan yardımların dağıtımını yapmış olacaklarını söyledi. Hodan'da kamplarda yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığına işaret eden Tutkun, yetkililerle birlikte kampları gezdiklerini, daha önce hiç yardım almamış aileleri tespit ederek izdihamın önüne geçmek için bu ailelere paket fişi dağıttıklarını anlattı. Tutkun, yardımların büyük kısmının ise Türkiye'den yola çıkacak gemi ile geleceğine dikkati çekti.