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Ekonomi

Türk halkının en çok kullandığı para belli oldu

Merkez Bankası piyasada en fazla 100 liralık banknotların olduğunu açıkladı

10 Mayıs 2012 16:00

Türk halkı en fazla 100 TL kullanıyor. Tedavülde 258 milyon adet 100 TL'lik banknot bulunuyor.
 
Merkez Bankası'nın Yıllık Raporu'ndan derlenen verilere göre, tedavülden kaldırılan banknotlar hariç tutulduğunda, 30 Aralık 2011 tarihi itibariyle, tedavülde bulunan 974 milyon 476 bin 421 adet banknot’un 258 milyonu 100 TL’lik banknot.

Banknotların toplam değeri ise 54 milyar 688 milyon 118 bin 702,5 lira.

Emisyon hacminin kupür dağılımında, adet olarak en yüksek paya sahip olan kupürler ise 100 ve 50 Türk lirası.

Tutar olarak en yüksek paya sahip ilk iki kupür 100 ve 200 Türk lirası olarak belirlendi.

En yüksek paya sahip 100 ve 50 TL'lik banknotun toplam içindeki payı ise adet olarak yüzde 45,2 oranında bulunuyor.

Tedavülde bulunan en az banknot ise 61 milyon 505 bin 297 adetle 200 TL. Ayrıca tedavülde 144 milyon 142 bin 683 adet 20 TL, 146 milyon 911 bin 486 adet 10 TL ve 133 milyon 152 bin 591 adet 5 TL bulunuyor.

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