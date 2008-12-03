Türk halkı sağlığa az, haberleşmeye çok harcıyor

Türk halkının sağlığa az, eğlence ve kültüre "çok çok az", ulaşım ve haberleşmeye ise daha çok harcama yaptığı ortaya çıktı.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ATSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Eurostat tarafından yayımlanan Türkiye ve Avrupa hane halkı harcamalarındaki temel bütçe kalemleri payları arasında, istatistiklere göre, Türk halkının bütçesindeki gıda harcamalarının, Avrupa Birliği'ne ve özellikle Kuzey Avrupa ülkelerine göre yüksek bir pay aldığı belirlendi.



Konut ve kira harcamalarında İstanbul'un Avrupa ülkelerini geçtiği, Batı Akdeniz'in de (Antalya, Burdur ve Isparta) bu alanda daha rahat bir konumda olduğu ortaya çıktı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:



"Bütçemizden sağlığa az, eğlence ve kültüre çok çok az, ulaşım ve haberleşmeye yüksek bir pay ayırmaktayız. Araştırmaya göre en çarpıcı nokta, eğitime ülkemizde aileler tarafından ayrılan bütçenin oran olarak Avrupa'ya göre çok yüksek olmasıdır. Avrupa'da eğitim harcamalarına devlet katkısı bu şekilde sonuç yaratmaktadır. Lokanta ve otel harcamalarının bütçemizdeki payı Avrupa ortalamasına yakın, Güney Avrupa ülkelerine göre düşük düzeydedir. Bütçe payları hem gelir düzeyinin hem de ilgili alandaki fiyat düzeylerinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye ortalaması ise özellikle gıda-içki alanında Avrupa ortalamalarından sapmaktadır. Ortalama Türk ailesi, gıda-içki harcamasına bütçesinden yüzde 28,7 pay ayırmaktadır."



Araştırmaya göre, hane halkı bütçe harcamalarında Batı Akdeniz'de gıda-içki ve tütün harcamalarına yüzde 26,9, İstanbul'da yüzde 24,2, AB ülkelerinde yüzde 19,4, Almanya'da yüzde 12,9, İspanya'da 20,3 pay ayırıyor.



Giyim harcamalarında ise Batı Akdeniz yüzde 7,1, İstanbul yüzde 4,8, AB yüzde 5,7, Almanya 4,8, İspanya 6,9 pay ayırıyor. Konut (Kira, su, elektrik) mobilya ve ev bakımı için bütçesinden Batı Akdeniz'de yaşayanlar yüzde 30,8, İstanbul yüzde 36,7, AB yüzde 33,1, Almanya ve İspanya'da ise 35 pay ayırdığı belirlendi.



Türk halkı sağlık harcamalarına ise bütçesinden çok az pay ayırıyor. Araştırmaya göre, Batı Akdeniz'de yaşayanlar bütçesinden sağlık harcamalarına yüzde 2, İstanbul'da yüzde 2,7, AB'de yüzde 3,4, Almanya'da yüzde 3,6, İspanya'da yüzde 2,2 pay ayırdığı ortaya çıktı.



Türk halkı yine bütçe harcamaları içinde ulaşıma da fazla harcıyor. Buna göre Batı Akdeniz'de ulaşıma yüzde 15,2, İstanbul'da yüzde 12,5, AB'de yüzde 11,9, Almanya'da yüzde 13,3, İspanya'da 10,5 pay ayırıyor.



Haberleşme harcamalarına Batı Akdeniz'de yüzde 4,7, İstanbul'da yüzde 4,4, AB'de yüzde 3,3, Almanya'da 2,9, İspanya'da 2,7, eğlence ve kültüre Batı Akdeniz'de yüzde 2,6, İstanbul'da yüzde 2,2, AB'de yüzde 8,4, Almanya'da yüzde 11,1, İspanya'da yüzde 6,4 harcama yapılıyor.



Eğitim harcamalarında ise Batı Akdeniz'de yaşayanlar yüzde 2,3, İstanbul'da yüzde 2,5, AB'de yüzde 1, Almanya'da 0,8, İspanya'da ise yüzde 1,1, lokanta ve otellere harcanan pay ise Batı Akdeniz'de yüzde 4, İstanbul'da yüzde 6,2, AB'de 5,3, Almanya'da yüzde 4,3, İspanya'da ise yüzde 9,3 pay ayrılıyor.

