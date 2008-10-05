Türk halkı kuruyemiş tüketiminde dünya lideri

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Karapınar, kuruyemiş tüketiminde birinci olmamızı kültürümüze bağlıyor.



Türkiye'nin alandaki liderliği kimseye kaptırmayacağına inanan Karapınar, şöyle konuşuyor: "Kuruyemiş düşkünlüğü bizim genlerimizde var. Eskiden bilhassa kış aylarında komşu ziyaretleri yapıldığında yenilen kuruyemiş şimdilerde televizyon karşılarında, sinemalarda ve maçlarda tüketiliyor. Kültürümüz değişim geçirse de kuruyemişten vazgeçmeyiz."



"Kuruyemiş, Türk toplumunda her zaman bir muhabbet aracıdır" diyen Karapınar, tüketimin gittikçe arttığını dile getiriyor.



Türkiye, tüketimin yanında kuruyemiş üretiminde de lider durumda. Karapınar'a göre sektör, devlet tarafından desteklendiği takdirde Türkiye'yi temsil eden önemli bir kalem haline gelebilir. Sektör alternatif tıpta da söz sahibi olabilir. Sağlığa yararlı kuruyemiş çeşitleri, alternatif tıp için vazgeçilmez sayılıyor. Ayçekirdeği stresi azaltıyor, magnezyum eksikliğini gideriyor. Fındık ve ceviz, kolesterolü düşürüyor. Fıstık, zekayı geliştiriyor. Ceviz, beyin damarlarını açıyor. Omega-3 kaynağı fındık, ceviz ve badem, anne karnındaki bebeğin sağlıklı gelişimini sağlıyor.



Türkiye'nin en yakın rakibi Lübnan



Türkiye'de 2,5 milyar dolarlık kuruyemiş pazarı bulunuyor. Paketlenmiş kuruyemiş ise 300 milyon dolarlık paya sahip. Sektörde lider olan Türkiye'de kişi başına 3 kg kuruyemiş tüketiliyor. Bu rakam ikinci sıradaki Lübnan'da 1,8 kg, komşumuz Yunanistan'da ise 900 gr. Ülkede tarım envanteri tutulmadığından tüketilen kuruyemiş çeşitleri hakkında kesin veri bulunmuyor. Sektör hakkında açıklanan rakamlar cirolardan yola çıkılarak hesaplanıyor. Bu yıl fındık üretimi 900 bin ton civarında. Üretilen fındığın yüzde 10'u çerezlik olarak kullanılıyor. Çerez tüketiminin yüzde 35'ini ise ayçekirdeği oluşturuyor. Yılda 80-100 bin ton arası ayçekirdeği tüketiliyor. Yine çerezlik olarak 2 bin 500 ton civarında kabuksuz ceviz, 3 bin 600 ton civarında kestane, 2-3 bin ton arası kuru ve çekirdeksiz üzüm ve 6 bin ton civarında incir kullanılıyor.



