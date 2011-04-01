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Ekonomi

TÜRK HALKI HER AY '125 DOLAR' ZENGİNLEŞTİ   ANKARA (A.A)

01 Nisan 2011 13:22

-TÜRK HALKI HER AY '125 DOLAR' ZENGİNLEŞTİ   ANKARA (A.A) - 01.04.2011 - Türk halkı 2010 yılında bir önceki yıla kıyasla aylık 125 dolar zenginleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, geçen yıl kişi başına düşen milli gelir bir önceki yıla göre 1501 dolar artarak, 10 bin 79 dolar oldu. Kişi başına düşen milli gelir 2009 yılında küresel krizin de etkisiyle 1862 dolar azalmış ve 8 bin 578 dolar olarak hesaplanmıştı. Kişi başına düşen milli gelirde aylık artış ise 125 dolar oldu. Bir başka ifadeyle 2010'da kişiler milli gelirden bir önceki yıla kıyasla aylık 125 dolar daha fazla pay aldılar. Kişi başına milli gelir 2009 yılında ise aylık olarak 155 dolar azalmıştı. 2010 yılında kişi başına düşen milli gelirdeki artışın günlüğe düşen bölümü ise yaklaşık 4 dolar oldu. 1999-2010 dönemi değerlendirildiğinde; kişi başına düşen milli gelir 1999'da 431 dolar, 2001'de 1110 dolar ve 2009 yılında da 1862 dolar azaldı.  Söz konusu dönemde kişi başına milli gelirde bir önceki yıla oranla en fazla artışın kaydedildiği yıl ise 1651 dolar ile 2007 yılı oldu. Kişi başına milli gelir 2005'te 1257 dolar, 2008'de 1206 dolar, 2004 yılında ise 1205 dolar arttı. 2010 GSYH rakamı ise bir önceki yıla kıyasla 119,1 milyar dolar artarak 735,8 milyar dolara ulaştı. Söz konusu tutar, 2008 yılında 742,1 milyar dolar iken 2009'da 616,7 milyar dolara gerilemişti.

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