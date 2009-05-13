Türk halkı en çok ev almayı hayal ediyor

MasterIndex araştırmasının 10 yıllık verilerine göre, Türk halkının en büyük hayali ev almak.



Araştırmaya göre, ev alma hayali özellikle 2005 yılından sonra tırmanışa geçiyor. Sonuçlar, sosyo-ekonomik statünün düştükçe ev alma isteğinin arttığını ortaya koyuyor. Ev almaya en istekli bölgenin Akdeniz, yaş grubunun ise 25 – 44 olduğu görülüyor.



MasterCard tarafından altı ayda bir düzenlenen ve Türkiye;nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde 1.000 kişi üzerinde yapılan MasterIndex araştırmasının 10. yıl sonuçlarına göre Türk Halkı eline geçen fazladan parayla öncelikle ev almak istiyor.



Araştırma kapsamında görüşülen kişilere ellerine fazladan 40 bin TL geçse nasıl değerlendireceği sorulduğunda, 2005 yılında yüzde 23 olan "ev alırım" cevabının 2009 yılı başında yüzde 33'e çıktığı görülüyor. 10 yıldır ilk tercihten hiç düşmeyen "ev alırım" yanıtını ise borç ödemek (yüzde 22), eğitim (yüzde 17), sağlık (yüzde 16) için kullanmak ve otomobil almak (yüzde 15) izliyor.



Araştırma sonuçları yaş kırılımına göre incelendiğinde 20 – 24 yaş grubunda "ev alırım" yanıtını verenlerin oranı yüzde 22 iken, 25 – 29 yaş arasında yüzde 38'e, 30 – 34 yaş grubunda yüzde 35'e, 35 – 44 yaş grubunda ise yüzde 41'e çıktığı görülüyor. Yaş ilerledikçe ev alma isteği tekrar azalarak 45 – 54 yaş grubunda yüzde 35'e, 55 yaş üzeri grupta ise yüzde 29'a düşüyor.



"Elinize fazladan 40 bin TL geçse nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ev alırım diyenlerin oranı, sosyo-ekonomik seviye düştükçe artıyor. A sosyo-ekonomik grupta ev almayı tercih edenlerin oranı yüzde 27,5 iken bu rakam B;de yüzde 31,7'ye, C1;de yüzde 32,6'ya, C2;de yüzde 33,6'ya, DE'de ise yüzde 35'e çıkıyor.



Yanıtlar bölgesel bazda incelendiğinde ise, Akdeniz Bölgesi yüzde 38'lik oranla ev alma isteğinde lider konuma geçiyor. Akdeniz Bölgesini yüzde 36 ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi, yüzde 35'le Marmara ve Ege Bölgesi, yüzde 31'le Karadeniz Bölgesi, yüzde 26 ile de son sırada İç Anadolu Bölgesi takip ediyor.



