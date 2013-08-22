'Türk halkı barış süreci için Abdullah Öcalan'a dua ediyor'

BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak, “Türk halkı bu barış sürecini başlatanlara her gün, sabah-akşam dua ediyor. Öcalan'a da dua ediyor asker anneleri artık; 'Evimizde kaygısız uyuyoruz' diyorlar. Artık telefon çalınca 'yüreğimiz ağzımıza gelmiyor' diyor, 'acaba çatışma mı çıktı, acaba evladımız mı öldü? bu kaygıları artık unuttuk' diyorlar” ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Turan Koyuncu'nun haberine göre, Siirt’te şehirlerarası otobüs terminalinin temel atma törenine katılan BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, "barış sürecinde Ankara'da 40 türlü hesap yapıldığını, o hesapların içinde kendilerine özgürlüğün çıkmayabileceğini" belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Değerli halkımız bu otogarın yapılması için kredinin engellendiğinden bahsetti belediye başkanımız. Biz diyoruz ki devlet, AKP hükümeti halka hizmet etmek için engel koyabilir, kredi vermeyebilir, bunlar çok önemli değil. Biz onlara buradan sesleniyoruz; Allah kimsenin kredisini halk nezdinde tüketmesin. Sizin krediniz halkta tükenmiştir.

Bugün buradan, bu otogarın temelini atacağız ve temennimiz ve beklentimiz odur ki, belediyemiz bu çalışmayı büyük bir ciddiyetle, büyük bir titizlikle en hızlı şekilde sonuçlandırmak için gayret edecek ve çalışacaktır. Bu tabelada gösterilen tarihte biz burada hep birlikte bu otogarın açılışını da yapacağız. Umut ediyoruz ki beklentimiz o ki, o güne kadar barış sürecini, demokratik çözüm sürecini de çok daha ileriye taşımış olacağız ve bu otogardan kalkacak olan otobüsler, barışa yolculuk yapacaklar. Gittikleri her yere İstanbul'a da, Ankara'ya da, Trabzon'a, Hakkari'ye ve Van'a barışı götürecekler. Bunun için birlik olmamız lazım, el ele vermemiz lazım, gücümüzü barış için, çözüm için özgürlüklerimiz için seferber etmeliyiz. Bunu yapmazsak inanın ki Ankara'da 40 türlü hesap yapılıyor, o hesaplar içerisinde bize özgürlük çıkmayabilir.”

Türkiye barışı istiyor, kimse engelleyemez

Şirketlerin yaptığı anketleri parti olarak takip ettiklerini, Türkiye'deki tüm kentlerin artık barışı istediğini belirten Kışanak, "Sayın Başbakan'ın geçen gün yaptığı açıklamalar inanın ki sadece ve sadece Trabzon'dan, Rize'den aman oy kaybederiz korkusuyla yapılmış açıklamalar değildir. Biz biliyoruz onlarca kamuoyu yoklaması yapılıyor. Bütün şirketlerin yaptığı kamuoyu yoklamalarını biz de alıyoruz. Türkiye halkı bir bütün olarak barışı ve çözümü destekliyor” şeklinde konuştu.

Kışanak, “Kimse bahane üretmesin, kimse 'Aman efendim oy kaybederiz çözüm sürecidir onun için adım atamıyoruz' diye bir yalanın arkasına saklanmasın. Trabzon da çözüm istiyor, Artvin de çözüm istiyor, Çolemerg (Hakkari) de, Amed (Diyarbakır) de çözüm istiyor. Bunu herkes de çok iyi biliyor, kendilerinin içinde, yüreğinde ayrımcılık varsa, vicdanlarında bir eksiklik varsa, adalet duygularında bir eksiklik varsa, bahane üretmesinler. Anadil bir halkın anasının sütü kadar helaldir, hakkıdır, kimse bunu engelleyemez. Bunu için artık hiçbir bahane, gerekçe üretmesinler" ifadelerini kullandı.

Türkiye halkı Öcalan’a duacı

Devem eden çözüm süreci nedeniyle Türkiye halklarının, bu süreci başlatanlara dua ettiğini dile getiren Kışanak, Türk halkının ve asker analarının Öcalan'a da dua ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türk halkı bu barış sürecini başlatanlara her gün, sabah-akşam dua ediyor. Öcalan'a da dua ediyor asker anneleri artık; 'evimizde kaygısız uyuyoruz' diyorlar. Artık telefon çalınca 'yüreğimiz ağzımıza gelmiyor' diyor, 'acaba çatışma mı çıktı, acaba evladımız mı öldü? bu kaygıları artık unuttuk' diyorlar. Onun için bu konuda kendilerine dönüp baksınlar. Kendi siyasetlerine baksınlar, kendi vicdanlarına, kendi adalet duygularına baksınlar. Ama şunu da unutmadan hesaplarını yapsınlar; bu barış sürecini, bu demokratik çözüm sürecini, kardeşlik ve özgürlük sürecini kim heba ederse, bu halk onu sandığa da gömer ilelebet. Türkiye siyasetinde bir daha belini doğrultamaz. Bunun hesabını doğru yapsınlar. Bir bütün olarak Türkiye kamuoyu, çözümün ve kardeşliğin yanındadır. Çözüm, 'kardeşlik, İslam hukuku, Müslümanlar, ümmeti İslam alemi' diyorlar. Kürt halkını nereye koyuyorsunuz? Kürt halkı da mazlum ve Müslüman bir halktır. Neden bunun hakkını teslim etmiyorsunuz?"

Yanlışlıkla 10. Yıl Marşı çalındı

Yapılan konuşmalardan sonra yeni otogarın temel atma törenine geçildi. BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak ve parti yöneticilerinin hazır bulunduğu alanda, Onuncu Yıl Marşı eşliğinde temel atma töreni gerçekleşti. Yeni otogarın temel atma töreni de Onuncu Yıl Marşı ile sona erdi. Onun Yıl Marşı'nın temel atma töreni sırasında çalınması, kafalarda soru işareti yarattı. Ancak bu karışıklık, tören sonrası anlaşıldı. Ses sistemi içerisinde Onuncu Yıl Marşı ilk sırada olduğu için, temel atma töreni sırasında bu marşın yanlışlıkla çalındığı ortaya çıktı. Yaklaşık bir dakika süren Onuncu Yıl Marşı, BDP'lilerin ikazı üzerine durduruldu ancak zaten tören de sona erdi.