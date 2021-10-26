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Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi toprağa verildi

Cemevinde tören düzenlendi

26 Ekim 2021 16:13

Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun, bir süre Kanser tedavisi gören ve yaşamını yitiren 75 yaşındaki eşi Fatma Eroğlu'nun cenazesi, memleketi olan Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da özel bir hastanede kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden Musa Eroğlu’nun eşi Fatma Eroğlu'nun cenazesi, Mersin’in Mut ilçesine getirildi. Eroğlu için Yazalanı Mahallesi'ndeki cemevinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Eroğlu'nun eşi sanatçı Musa Eroğlu, çocukları ve yakınlarıyla CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, bazı sanatçılar, Mersin Cemevi Başkanı Hasan kılavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Erdal Erzincanlı'nın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar, bağlama çalıp deyiş söylediler.
Duaların okunmasının ardından Eroğlu'nun naaşı, Yazıalanı Mahalle mezarlığına defnedildi.

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